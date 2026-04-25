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算力「獨角獸」！超聚變完成A股IPO輔導 估值近2900億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為分拆的算力「獨角獸」超聚變首次公開發行股票並上市輔導工作完成。估值方面，長城戰略諮詢基於超聚變2024年數據，給予投後估值約89億美元。（超聚變官網）
華為分拆的算力「獨角獸」超聚變首次公開發行股票並上市輔導工作完成。估值方面，長城戰略諮詢基於超聚變2024年數據，給予投後估值約89億美元。（超聚變官網）

大陸證監會網站顯示，華為分拆的「算力獨角獸」超聚變，首次公開發行股票並上市輔導工作完成。估值方面，長城戰略諮詢基於超聚變2024年數據，給予投後估值約89億美元（新台幣2,827億元）。

若以2024年淨利潤人民幣6.6億元（約新台幣30億元）計算，對應本益比約91倍。這一水準高於浪潮資訊，但低於寒武紀，反映市場將其定位為「具備穩定交付能力的硬科技平台」，而非純概念型AI公司。

據「21財經」，超聚變於1月6日啟動上市輔導。據輔導備案報告披露，超聚變成立於2021年9月，註冊資本人民幣8.8億元，法定代表人為馬劍平。

天眼查App顯示，超聚變控股股東為超聚能科技，目前持股比率為34%。

超聚變位於河南自貿試驗區鄭州片區，作為全球領先的算力基礎設施與算力服務提供者，業務範圍涵蓋伺服器、作業系統、AI開發平台、超融合解決方案、高性能計算以及數據庫解決方案等方面。

官網資料顯示，超聚變在全球部署10個研發中心與6個供應中心，設立6個全球技術服務中心與7大地區部，服務全球100多個國家和1萬多家客戶。

據公開資料，超聚變液冷伺服器連續2年（2023、2024）位居大陸市占第一，公司營收從2022年約人民幣100億元增長至2024年超過人民幣400億元。

新浪財經報導，這家從華為母體「斷裂」而生的企業，在經歷「獨立生存質疑—國資果斷接手—技術路線押注—市場逆勢躍升」的完整周期後，不僅活了下來，更以四年狂飆的速度，長成了中國算力版圖中一個不容忽視的「新巨頭」。

超聚變衝刺A股，也是算力產業鏈資本化進程中的標誌性事件。自2023年「人工智慧+」寫入政府工作報告以來，算力被明確定義為新型生產力基礎設施。

2025年至2026年初，多家算力相關企業接受IPO輔導或已經登陸資本市場。

一方面，需求端爆發真實存在。信通院資料顯示，2025年大陸智能算力需求將達486 EFLOPS，是2023年的10倍以上。

另一方面，政策工具箱持續加碼，「算力基礎設施專項補貼」、「算力券」等陸續推出。地方政府亦紛紛設立算力產業基金。

資本市場同樣反應迅速。2025年科創板受理企業中，多家與算力相關。反映出監管層支援具有自主可控能力、能解決「卡脖子」環節的基礎設施企業上市。

上海地區投行人士表示，當前算力需求持續高漲，而千卡級集群的穩定運行，離不開液冷機櫃、配電系統與智慧運維等底層硬體基礎設施的有力支撐。超聚變此次衝刺IPO，也代表算力基礎設施建設正邁向規模化、商業化發展的新階段。

華為

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