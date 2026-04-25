亞洲首座「百萬方級」鹽穴儲氫工程 河南平頂山投產

亞洲首個百萬方級（達1百萬立方公尺）鹽穴儲氫示範工程，25日在河南省平頂山市正式投產運行。該項目投用促使氫能可大規模、低成本儲能，標誌著中國大陸發展氫能「製、儲、輸、用」全產業鏈貫通，邁入產業化新階段，也是大陸氫能儲運技術的里程碑式突破。

「鹽穴儲氫」是將氫氣儲存在地下幾百、甚至上千公尺的鹽穴中，具有成本低、規模大、安全性高和儲氫純度高等優勢。該技術在國外已經相對成熟，大陸在該領域正處於「從試點向規模化應用」過渡的關鍵階段。

大陸央廣總台中國之聲報導，該工程由中國科學院武漢岩土力學研究所與中國平煤神馬集團共同實施，河南平美儲氣鹽化股份有限公司負責建設。武漢岩土力學研究所全程主導關鍵技術攻關，聯合中國平煤神馬、中石油和中石化等單位，牽頭完成項目選址論證、工程設計、技術方案最佳化及安全監測體系建構等工作。

武漢岩土所楊春和院士團隊，透過精細化選址選層方法，精準確定1,418公尺的鑽井深度，建成了水溶體積超3萬方的鹽穴腔體，完成150萬標準立方公尺氫氣儲存。

同時，科研團隊釐清氫氣在岩鹽中多尺度運移規律，形成了鹽穴儲氫庫精細選址選層關鍵技術，並攻克臨氫材料腐蝕、裝置密封等技術難題，研製出抗氫脆套管及高密封性井口裝置等，實現關鍵核心裝置100%大陸國產化。同時，團隊還首創了「地表—井筒—腔體」天、地、空一體化安全監測技術、多源監測資訊融合方法與風險智能管控平台，保障了工程安全的穩定運行。

IT之家25日指，作為亞洲首座鹽穴儲氫庫，該工程的投產驗證了大陸地質儲氫技術的可行性，為建構自主可控的地下氫能儲備體系、實現氫能大規模儲備提供成熟技術路線，將有效推動氫能產業發展和能源結構轉型，築牢能源安全底線。

IT之家也規納，截至2025年底，大陸可再生能源製氫項目累計建成產能每年逾25萬噸，較上年實現翻番式增長。包含新疆庫車、寧夏寧東、內蒙古赤峰、吉林大安和松原等項目建成投運，一批重大技術裝備取得新突破，為氫能產業發展奠定堅實基礎。