美國會推MATCH等科技出口管制法案 陸商務部：破壞國際經貿秩序

為了限制人工智慧技術流向大陸，防止大陸獲取先進半導體技術，美國眾議院外交事務委員會日前推進一攬子有關科技出口管制法案。大陸商務部25日表示，相關法案如最終公布，將嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定。商務部誓言將堅決採取必要措施，維護中企合法權益。

大陸商務部官網發布，大陸商務部25日在官網回應時強調，大陸一貫反對任何泛化國家安全、濫用出口管制的行為。相關法案如最終公布，將嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

大陸商務部新聞發言人指出，中方將密切關注相關立法進程，認真評估對中方利益的影響，並將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業合法正當權益。

美國眾議院22日投票推進「硬體技術多邊協調法案」（MATCH Act）等一系列跨黨派出口管制法案，顯示美國國會正加大力度堵住漏洞，防止人工智慧（AI）技術流向大陸。

「MATCH法案」在現行極紫外曝光機（EUV）對大陸全面禁售的基礎上，將浸沒式深紫外曝光機（DUV）等設備也納入全面限制；同時法案也要求荷蘭、日本等美國盟友在150天內實施同等管制措施。

除「MATCH法案」外，眾議院外交事務委員會本次還推進另外20多條法案，包括將出口管制違規行為的追訴時效延長至10年、提高違反出口管制的民事罰款、加快實體清單增列和移除程式，以及建立舉報人獎勵機制等。

彭博指出，這些舉措反映出美國國會議員不滿政府在限制敏感出口方面的不作為，也是美國國會自2018年以來，推動出口管制政策改革力度最大的一輪行動。

儘管美國國會意在升級對大陸做半導體管控，反映大陸A股半導體產業鏈表現的相關指數23日並未出現明顯波動，當天收盤僅小幅回落1.57%。

上海半導體研究機構芯謀研究首席分析師顧文軍分析，自法案本月初提出以來，這一消息無論在大陸半導體產業界還是資本市場，都未引發太大波瀾。一個原因是美國對大陸半導體行業已經進行了多輪制裁，「該用的的招數都用了」，不太可能突然出新招。

顧文軍進一步指出，持續加碼限制對美國自身也有損失。大陸仍是全球最大的半導體設備市場，占全球需求三分之一至四成，而美國又是全球主要半導體設備出口國，因此美國國內產業界對推進法案也存在阻力。