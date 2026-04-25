Labubu檢測出新疆棉 或在美被罰 嚴重恐禁止輸美

曾在全球引發搶購熱潮的Labubu公仔服飾，近日據報導在美國被美國媒體委託檢測出含有來自中國新疆的棉花，母公司泡泡瑪特可能因此涉及違反美國相關禁令遭到處罰，甚至可能被美國列入禁止進口的黑名單。泡泡瑪特回應表示，公司對自身及其供應商要求達到「最高標準」，將調查供應鏈中出現新疆棉情況，並計畫將面向美國市場產品中使用的棉花替換成其他材料。

據紐約時報報導，對Labubu玩偶中棉花的檢測是去年由總部位於華盛頓的非營利組織「維吾爾運動」(Campaign for Uyghurs)委託進行的，當時發現來自Labubu玩偶的樣本含有新疆種植的棉花。非營利組織已向美國海關與邊境保護局提交了關於泡泡瑪特使用新疆棉以及其中國工廠涉嫌其他勞工違規的信息，該機構負責執行進口禁令。美國海關與邊境保護局未回應置評請求。

紐約時報報導則稱，去年年底該報從多家零售商處購買了20隻標稱含有棉花的Labubu正品，並對其進行了獨立檢測以確定棉花來源，其中有16隻主要是T恤的服裝被鑑定含有新疆棉。

美國政府基於新疆與所謂強迫勞動存在關聯，已禁止進口此類棉花。報導指出，泡泡瑪特若這銷售含有美國禁運棉花的產品，可能面臨嚴重後果。根據2021年一項法律，如果公司被認定違反限制從新疆進口貨物的規定，可能被列入黑名單，導致其所有產品被禁止進口。該禁令不適用於能夠證明貨物未使用強迫勞動的進口商。

報導引述泡泡瑪特一位發言人表示，公司將對供應鏈中出現新疆棉的情況進行調查，並稱公司對自身及其供應商要求達到「最高標準」，其玩偶中只有一小部分使用棉花製作服裝，公司正在制定計畫，在面向美國市場的產品中用其他材料替代棉花。

報導稱，隨著Labubu在全球範圍內受到追捧，中國政府已將其視為中國流行文化的標誌性符號。然而，這樣一個受歡迎的中國品牌若存在潛在違規，將對美國總統川普政府構成考驗，因在川普計畫中的下月訪華之前，政府一直謹慎避免激怒中國領導人。

白宮發言人未具體回應檢測結果，但表示政府正在監控進口商的違法行為，並已啟動對使用強迫勞動製造的商品貿易的更廣泛調查。中國則否認在新疆存在任何迫害行為。

「泡泡瑪特應該證明其在美國銷售的所有玩偶都不含奴工成分」，報導引述紐澤西州共和黨眾議員克里斯托弗·H·史密斯說，「如果他們無法證明，海關有權阻止所有Labubu進口，我將要求他們這樣做」。