陸商轉嫁戰火成本 消費品通膨拉警報

伊朗戰爭推升與石油相關原料成本，美國海關數據顯示，中國大陸出口商開始上調從泳裝到空調等各類商品價格，意味全球消費品通膨可能升溫。最新的標普全球採購經理人指數（PMI）調查也顯示，生產成本飆升令工廠處境艱難，經濟活動趨弱跡象已由製造業蔓延至服務業。

彭博資訊分析美國海關數據發現，伊朗戰爭2月底開打後，3月有十幾個類別消費品價格都比去年同期大幅上漲，打破過去幾年持續下跌趨勢。這些產品過去因為大陸出口價格下降，幫助全球抑制通膨。

成本壓力遍及多類產品。大陸出口商3月調漲泳裝、滑雪服和女褲等價格，漲幅介於1%-6%。這些產品高度依賴聚酯等合成纖維布料，布料供應商3月幾乎每天都在調高價格。

原料為橡膠、塑膠、石油衍生化學品的各種產品價格也大漲，比如注射器3月價格漲幅達20%。同時，金屬和半導體成本上漲，家電承受雙重上漲壓力。

大陸出口商漲價終將影響世界各地零售商。近三年來大陸因為產能過剩和競爭激烈，出口價格持續下降，幫助歐美等經濟體抑制通膨。凱投宏觀（Capital Economics）估算，近年來大陸出口產品價格下跌，將已開發國家整體通膨率拉低約0.3至0.5個百分點。如今大陸廠商開始轉嫁成本，抑制通膨的緩衝開始弱化。

彭博資訊估計，伊朗戰爭引發的能源成本飆升影響，2026年歐元區、美國和英國通膨率可能會再度突破3%。