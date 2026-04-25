價格屠夫…DeepSeek新模型上秀 定價僅OpenAI產品百分之一

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）全新系列模型V4的預覽版本，昨（24）日上線並同步開源。這是DeepSeek首度採用華為AI晶片，分為Pro和Flash兩個版本，陸媒認為，其定價仍是一貫的「價格屠夫」風格。

華爾街見聞報導，就在前一天，OpenAI剛剛上線GPT-5.5，每百萬輸出token定價30美元（新台幣952元）。DeepSeek V4-Flash的輸出定價是人民幣2元，折合不到0.3美元，也就是百分之一的價格。

路透報導，DeepSeek過去主要依賴輝達晶片訓練模型，但這次V4版本轉向與華為合作。不過DeepSeek並未公開說明訓練V4所使用的具體處理器晶片型號。這距離DeepSeek去年1月的大版本更新已時隔15個月。

值得一提的是，業界一直在關注DeepSeek-V4是否會用國產算力，從推文來看確實是與華為昇騰合作。V4 Pro版本主打高性能，DeepSeek表示，受限於高階算力，目前Pro服務吞吐十分有限，預計下半年華為昇騰950超節點批量上市後，Pro的價格還會大幅下調。

DeepSeek表示，V4開創了一種全新的注意力機制，在token維度進行壓縮，結合DeepSeek Sparse Attention，深度求索稀疏注意力機制，實現全球領先的長上下文能力，並相比於傳統方法大幅降低對計算和顯存（顯卡記憶體VRAM）的需求。

DeepSeek還宣布， V4 擁有百萬字超長上下文，在AI代理（Agent）能力、世界知識和推理性能上均實現境內與開源領域的領先。

第一財經日報報導，V4模型按大小分為Pro和Flash兩個版本，其中，Pro版參數為1.6兆，啟動參數490億，預訓練資料量33兆；Flash版參數為2,840億，啟動參數130億，預訓練資料量32兆。均支持100萬token上下文，MIT協定完全開源。

從價格看，DeepSeek指出，V4-Pro每百萬tokens輸入是人民幣1元，輸出是人民幣12元，V4-Flash每百萬tokens輸入是人民幣0.2元，輸出是人民幣2元。