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涉對台軍售惹議 七歐盟實體遭陸出口管控

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸商務部昨（24）日宣布將七家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入大陸出口管控名單，並強調相關措施僅針對軍民兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。

大陸商務部在官網公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據大陸《出口管制法》和《兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，決定將七家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向這七家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於大陸的兩用物項轉移或提供給這七家實體。

大陸商務部指出，正在開展的相關活動應當立即停止。在特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

這七家歐盟實體分別是：比利時的埃斯塔勒（FN Herstal）、捷克的奧姆尼波爾（Omnipol）、德國的亨索德（Hensoldt）、捷克的聖劍（Excalibur Army）、SpaceKnow捷克分公司、捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.），以及比利時的FN Browning集團，多數經營軍工、防務電子、航空航天或衛星情報分析領域的業務。

歐盟 大陸商務部 大陸

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