聽新聞
0:00 / 0:00

美資本參股投資陸科技業 設限

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國大陸計劃限制部分大陸科技企業未經批准不得接受美國資本投資。（新華社）
中國大陸計劃限制部分大陸科技企業未經批准不得接受美國資本投資。（新華社）

中國大陸計劃限制部分大陸科技企業未經批准不得接受美國資本投資。此舉被視為回應美國對大陸投資限制政策的最新做法。

路透援引知情人士消息，大陸國家發改委等監管部門已指示包括AI初創企業月之暗面（Moonshot AI）和StepFun在內的多家科技公司，在未獲得政府明確批准前，不得接受來自美國的投資。

此外，TikTok母公司字節跳動也遭要求，不得在未經許可的情況下向美國投資者進行二級股份出售。該政策由國家發改委等監管機構推動，旨在加強對關鍵技術領域外資流動的管控，防範核心技術外流風險。

此項措施與中美在科技領域的戰略競爭背景密切相關。近年來，美國持續加強對中國大陸半導體、人工智慧和量子技術等領域的投資與出口限制，而中國大陸則透過強化自主創新和資本監管，提升產業鏈安全水平。

陸媒分析，中美科技投資限制正呈現雙向收緊趨勢。美國透過《2026財年國防授權法案》設立「資本防火牆」，禁止美國資本流入中國大陸半導體、人工智慧、量子計算等敏感領域，並強制剝離中資在美關鍵技術資產。中國大陸則反制性要求AI等科技企業未經批准不得接受美國投資，強化對外資進入關鍵行業的審批管控。

美國 大陸 中國大陸

延伸閱讀

美商務部長透露 北京未准企業買H200晶片

美中科技競逐 路透：新加坡從門戶轉為AI中立地帶

美光出招…圍堵記憶體紅鏈 南亞科、華邦等將受惠

川習會前飄火藥味 白宮指控中國大陸大規模竊取AI技術

相關新聞

價格屠夫…DeepSeek新模型上秀 定價僅OpenAI產品百分之一

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）全新系列模型V4的預覽版本，昨（24）日上線並同步開源。這是DeepSeek首度採用華為AI晶片，分為Pro和Flash兩個版本，陸媒認為，其定價仍是一貫的「價格屠夫」風格。

美資本參股投資陸科技業 設限

中國大陸計劃限制部分大陸科技企業未經批准不得接受美國資本投資。此舉被視為回應美國對大陸投資限制政策的最新做法。

陸國家電網砸錢 採購機器人

大陸央企「國家電網有限公司」計劃在今年集中採購各類機器人約8,500台，總金額約人民幣68億元（合約新台幣314億元），推動電網從「人工運維」向「自主化運維」轉型，同時也為大陸具身智能產業的發展注入更多動能。

涉對台軍售惹議 七歐盟實體遭陸出口管控

大陸商務部昨（24）日宣布將七家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入大陸出口管控名單，並強調相關措施僅針對軍民兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。

7歐盟實體 遭陸列出口管制名單

大陸商務部昨天宣布將七家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入大陸出口管控名單，但強調相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。

美元當心了？外國金融機構大舉發行人民幣債券 強化人民幣國際地位

以高盛為首的美國銀行業及其他外國金融機構今年借入人民幣金額創新高。由於中國利率超低，帶動境外人民幣債券發行額激增，吸引外國機構進駐中國境外債市， 從而提昇人民幣在全球金融界的角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。