美資本參股投資陸科技業 設限

中國大陸計劃限制部分大陸科技企業未經批准不得接受美國資本投資。此舉被視為回應美國對大陸投資限制政策的最新做法。

路透援引知情人士消息，大陸國家發改委等監管部門已指示包括AI初創企業月之暗面（Moonshot AI）和StepFun在內的多家科技公司，在未獲得政府明確批准前，不得接受來自美國的投資。

此外，TikTok母公司字節跳動也遭要求，不得在未經許可的情況下向美國投資者進行二級股份出售。該政策由國家發改委等監管機構推動，旨在加強對關鍵技術領域外資流動的管控，防範核心技術外流風險。

此項措施與中美在科技領域的戰略競爭背景密切相關。近年來，美國持續加強對中國大陸半導體、人工智慧和量子技術等領域的投資與出口限制，而中國大陸則透過強化自主創新和資本監管，提升產業鏈安全水平。

陸媒分析，中美科技投資限制正呈現雙向收緊趨勢。美國透過《2026財年國防授權法案》設立「資本防火牆」，禁止美國資本流入中國大陸半導體、人工智慧、量子計算等敏感領域，並強制剝離中資在美關鍵技術資產。中國大陸則反制性要求AI等科技企業未經批准不得接受美國投資，強化對外資進入關鍵行業的審批管控。