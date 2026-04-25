陸國家電網砸錢 採購機器人

大陸央企「國家電網有限公司」計劃在今年集中採購各類機器人約8,500台，總金額約人民幣68億元（合約新台幣314億元），推動電網從「人工運維」向「自主化運維」轉型，同時也為大陸具身智能產業的發展注入更多動能。

界面新聞報導，據大陸央企「國家電網有限公司」內部印發《2026年具身智能發展規劃》，這次採購分為三大品類，聚焦電力巡檢、帶電作業、應急救援、倉儲物流四大場景，時間上會在第1季試點採購、第3季規模化採購、第4季補充採購。

四足巡檢機器狗為最大品類，採購數量達5,000台，預算金額人民幣15億元（約新台幣70億元），部署於變電站、輸電線路及山區電網；人形帶電作業機器人為單價最高品類，採購數量500台，預算金額人民幣25億元（約新台幣116億元），應用場景覆蓋配網帶電作業與特高壓項；雙臂巡檢機器人採購數量3,000台，預算金額人民幣18億元，用於變電站設備操作與故障處理。

國家電網的文件強調，要優先選擇能與「光明電力大模型」深度融合、支持本地化部署的供應商，以保障數據安全。據瞭解，這次採購的機器人公司包括雲深處，宇樹、智元、傅利葉等。

由於電網建設施工會面對高空、山地等工作場景，作業風險高且人工重複性勞動較多，採用機器人得以滿足不同應用需求。

國家電網並非第一家採購具身智能的國有企業，南方電網雲南電網公司去年在電網建設領域首次將人形機器人應用於基建施工作業中，為大陸首次將人形機器人用於電網建設。

大陸政府積極推動具身智能產業發展，來自國有企業的訂單將為該產業注入不少的發展動力。業界人士觀察，今年針對電網等國央企具身智能板塊的收入會有較大幅度的增長。