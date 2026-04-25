7歐盟實體 遭陸列出口管制名單

大陸商務部昨天宣布將七家涉及對台軍售、或與台灣「勾連」的歐盟實體，列入大陸出口管控名單，但強調相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。

大陸商務部二十四日在官網公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據大陸「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，決定將七家歐盟實體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向這七家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於大陸的兩用物項轉移或提供給這七家實體。

大陸商務部指出，正在開展的相關活動應當立即停止。在特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

大陸商務部同日在官網以新聞發言人名義發布「答記者問」稱，在措施公布前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向歐方通報了有關情況。

該發言人強調，中方依法列單的行為「僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來」，誠信守法的歐盟實體完全無需擔心。並稱大陸政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。

這七家歐盟實體分別是：比利時的埃斯塔勒（FN Herstal）、捷克的奧姆尼波爾（Omnipol）、德國的亨索德（Hensoldt）、捷克的聖劍（Excalibur Army）、SpaceKnow捷克分公司、捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.），以及比利時的FN Browning集團，多數經營軍工、防務電子、航空航天或衛星情報分析領域的業務。