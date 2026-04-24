很忙卻賺嘸錢？大陸外賣補貼戰 研究：商家營收與淨利潤均降

上海復旦大學一項研究結果顯示，中國去年外賣補貼大戰導致商家線上訂單排擠淨利潤率較高的內用訂單，最後釀成營收與淨利潤均下滑的困境，高額補貼讓商家很忙，卻沒有賺錢。

上海論壇2026分論壇24日在北外灘茂悅大酒店召開，分論壇主題為「人工智能時代的勞動市場轉型－中國與全球的新挑戰」。復旦大學經濟學院副教授胡博、復旦大學經濟學院助理教授李睿於會上介紹研究成果。

胡博、李睿以去年中國外賣補貼大戰為研究主題－「流量？還是利潤？補貼大戰如何累及餐飲商戶」，研究發現，在外賣補貼大戰中，餐飲商家獲得更多訂單、更多流量；不過實際營收和淨利潤雙雙下降。

這份研究以去年3月至9月某平台的商家每日交易資料為分析數據，將其與2024年同期進行比較，共計4萬275家商家，商家類型包括飲料店、速食店、中式餐館與其他類型。

研究數據顯示，去年4月30日淘寶閃購完成App升級展開「超百億大促」與7月5日補貼大戰開啟為兩個關鍵時間點，4月30日以後，外賣訂單明顯增加；7月5日以後，訂單量又進一步推高，相較2024年同期大幅增加。

李睿說明實證發現。他指出，一般餐飲商家有外賣、內用兩大業務，在高額補貼情況下，訂單量確實持續增加，不過外賣平均客單價出現顯著下降，尤其是在競爭加劇期（7月5日以後），下降幅度達20%左右。

李睿提到，外賣高額補貼對於內用平均客單價沒有產生非常大的影響，但是線上外賣訂單數量增加，對於內用消費產生明顯排擠效應，內用實際營收總額下降，「簡單來說，大額補貼導致餐飲商戶活兒變多了，但是實際上沒有賺到錢」。

他說明，餐飲行業外賣平均淨利潤率約3.5%；內用消費約10%，在外賣補貼大戰下，外賣「以價換量」（降價換訂單量）營利策略沒有明顯效果，反倒對淨利潤率較高的內用造成影響，在補貼大戰競爭加劇期，商家淨利潤平均下滑9%。

胡博、李睿提出政策建議，建議應該限制高額補貼上限，這可能會短期影響消費者福利，不過從長期來看，對於社會整體是好的；另一方面要嚴格禁止平台將補貼成本移轉給商家，這將導致商家受到非常大的利潤損失。