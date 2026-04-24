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AI替代人工？ 專家：職缺有消失轉型也有新生

中央社／ 上海24日電

上海論壇2026分論壇探討人工智慧（AI）如何影響勞動市場。專家認為，職缺將有消失、轉型與新生，高重複性工作難免被取代；AI不會直接替代人，但是不會用或用不好的人容易被取代。

上海論壇2026分論壇24日在北外灘茂悅大酒店召開，主題為「人工智能時代的勞動市場轉型－中國與全球的新挑戰」，多名專家學者與會探討。

中國綜合開發研究院（深圳）特聘研究員廖芳莉於會上表示，AI對於就業市場的影響不是簡單的職位替代，會有消失、轉型與新生「三重奏」，高重複性工作類型難免會消失，例如收銀員、基礎客服、銀行櫃員等，這類工作容易訓練AI取代。

她說，AI也為職位帶來轉型，這將是影響占比最大的部分，在AI輔助下，工作崗位技能獲得更新、提升，例如工程師讓AI成為工作夥伴、醫師使用AI輔助醫療，整體拉升工作效率，這些勞動者也由於使用AI增強職場競爭力。

「第三塊其實就是AI原生的工作，這一塊其實也不稀奇了」，廖芳莉提到，這幾年有許多新興AI領域相關職缺出現，例如AI訓練師、AI倫理專家、AI產品經理等，AI相關職缺將會是一個非常新的、人才缺口極大的領域。

廖芳莉認為，工作不會消失、會轉移；掌握AI技能的人將取代不會使用AI的人，建議白領工作者培養AI技能，讓AI成為工作夥伴，達到效率提升、知識管理等目的，將重複性工作轉移給AI執行後，專注於高價值任務、培養批判性思維。

她說，藍領工作者也將由於AI有更多可能性，急難危險類型工作可以交付AI；餐飲、美容等顧客服務工作，將有更多人與人互動關懷的空間與時間，「AI可以替代技能，但是無法替代人性」、「技術讓技能變得廉價，但讓人性變得珍貴」。

北京大學經濟學教授張丹丹於會上表示，科技、技術的進步帶來工作崗位的消失、替代與創造是必然的，不過這波AI對於勞動市場帶來的影響確實有些不同，AI對於人類認知能力的取代、技術部署速度更快為兩大特點。

她說明，生成式AI可以直接取代人類認知能力，愈來愈多智慧化工作可以使用AI替代；再者AI部署速度非常高，過往工業化、產線自動化等情況，會慢慢地推進廠家、生產線。現在AI推出一個模型，可以立刻發揮影響力，短時間內對於某一技能群體勞動者產生影響。

「所以我們要問的是，（AI影響）就業的替代速度是不是會比之前歷次技術進步要快」，張丹丹強調，回應這個問題前，必須先測算AI對於勞動市場產生什麼樣的影響，這確實不是一件易事，目前有不同的研究方法在探索這類問題。

她總結過往研究指出，AI對於白領和認知性工作理論上存在高暴露風險，「暴露指數」代表職業被AI影響的潛在可能性，不等於絕對會發生。目前AI在企業深度使用仍不充分，對於現有處於就業狀態的勞動力幾乎沒有大影響，現狀AI對人帶來的幫助遠大於替代風險。

張丹丹強調，AI技術為就業結構帶來的大規模、真實的衝擊尚未完全發生，目前仍處在一個窗口期，如何在這一階段做好準備，提供可能被衝擊者培訓、技能優化的資源，將有賴於公共政策的推出。

職缺 人工智慧

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