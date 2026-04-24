香港機場客升跌 香港台北航線蟬聯四月十大全球最忙機場榜首

香港機場三月呈客升貨跌之勢，香港機管局說，升跌都有中東局勢的影響。與之同時，全球十大最繁忙國際客運航線，四條與香港有關，其中香港至台北航線蟬聯榜首。

香港機場管理局公布三月數據之際，傳來航空數據機構OAG公布四月全球十大最繁忙國際客運航線，其中四條涉及香港國際機場，香港至台北航線蟬聯榜首，香港往曼谷、馬尼拉及首爾仁川航線分列第六、第七及第九。 香港國際機場亦在World Business Outlook Awards 2026中獲選為「全球最佳機場」。

香港機管局行政總裁張李佳蕙說，四條航線入選全球十大及獲獎，彰顯香港作為領先航空樞紐的實力。未來將借助三跑道系統提升運力，拓展航空網絡，鞏固香港作為亞洲樞紐的地位。

香港機場管理局公布的數據則說，三月機場旅客量及航班量持續增長。月內機場共處理574萬人次旅客，按年上升19.6%，航班34100架次，上升2.7%。

香港機管局認為，轉機及訪港旅客均錄得雙位數升幅，成為主要增長動力。受中東局勢影響，往來歐洲航線增長顯著，而東南亞及中國內地航線亦持續推動需求。

但香港機場三月貨運量大跌，三月貨運總量按年下跌4.4%至43萬公噸，主要受出口貨運下跌14.9%拖累。尤其出口往中東地區大跌62.1%，拖低整體表現。但進口及轉口貨量分別上升6.5%及19.5%，抵銷部分跌幅。分地區而言，往來歐洲貨量錄得增長，部分抵消中東及北美的顯著下滑。

總結起來，香港機場首季客運量達1667萬人次，航班量100645架次，分別按年升14.3%及4.9%；貨運量則升3.3%至121萬公噸。