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時隔1年多...DeepSeek發布V4新模型 處理百萬字長文成標配

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸AI新創深度求索（DeepSeek）24日宣布，全新系列模型DeepSeek-V4的預覽版本正式上線，並同步開源。（路透）
大陸AI新創深度求索（DeepSeek）24日宣布，全新系列模型DeepSeek-V4的預覽版本正式上線，並同步開源。（路透）

就在OpenAI發布GPT-5.5幾個小時後，大陸AI新創深度求索（DeepSeek）24日宣布，全新系列模型DeepSeek-V4的預覽版本正式上線，並同步開源。最新模型具有能力處理長達百萬字的超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現大陸國內與開源領域的領先。陸媒研判，新模型使用的是華為昇騰晶片。這距離DeepSeek去年1月的大版本更新已時隔15個月。

上海第一財經報導，V4模型按大小分為Pro和Flash兩個版本，其中，Pro版參數為1.6兆，啟動參數490億，預訓練資料量33兆；Flash版參數為2840億，啟動參數130億，預訓練資料量32兆。

DeepSeek表示，Pro版本主打高性能，在Agentic Coding（智能體編程）評測中已達到目前全球開源模型的最優水平，也已成為公司內部開發的首選工具；在數學、STEM及競賽型代碼評估中，其表現已能與目前全球頂級閉源模型比肩。

Pro和Flash兩個版本的上下文都是1M（百萬），均同時支持「非思考模式」與「思考模式」。「從現在開始，一百萬上下文將是 DeepSeek 所有官方服務的標配。」DeepSeek表示，V4開創了一種全新的注意力機制，在token維度進行壓縮，結合DeepSeek Sparse Attention（DSA，深度求索稀疏注意力機制，實現了全球領先的長上下文能力，並且相比於傳統方法大幅降低了對計算和顯存的需求。

從價格看，DeepSeek指出，V4-Pro每百萬tokens輸入是1元（人民幣，單位下同，約新台幣4.62元），輸出是12元，V4-Flash每百萬tokens輸入是0.2元，輸出是2元。有評論認為，價格仍相當普惠。

報導指出，業界一直在關注DeepSeek-V4是否會使用大陸國產算力，從推文來看確實是與華為昇騰合作。DeepSeek表示，受限於高端算力，目前Pro的服務吞吐十分有限，預計下半年昇騰950超節點批量上市後，Pro的價格會大幅下調。

相比前代模型， V4-Pro 的Agent能力顯著增強。在Agentic Coding（代理驅動的程式撰寫）評測中，V4-Pro達到當前開源模型最佳水平。

在推理上，官方在論文中表示，總體約落後前沿閉源模型3至6個月。Pro‑Max（Max表示最大推理能力模式）推理擴展後在標準推理基準上優於OpenAI的GPT‑5.2、Gemini‑3.0‑Pro，略遜於GPT‑5.4、Gemini‑3.1‑Pro。

DeepSeek OpenAI 晶片 華為

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