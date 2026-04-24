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金融、外貿推升 上海首季GDP增5.9%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國上海市二十二日發布二○二六年一季度經濟數據。根據地區生產總值統一核算結果，一季度，上海全市實現地區生產總值一三五二六點九一億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長百分之五點九。

中通社報導，分產業看，第一產業增加值二十一點三三億元，增長百分之三點四；第二產業增加值 二五○九點三二億元，增長百分之五點二；第三產業增加值一○九九六點二六億元，增長百分之六點○。

第一季，上海市金融市場交易活躍，地方財政收支保持增長。全市主要金融市場實現成交額一一四二點八四萬億元，同比增長百分之三十五點七。其中，上海期貨交易所成交額增長一點二倍，上海黃金交易所成交額增長百分之四十九點四，上海證券交易所有價證券成交額增長百分之三十三點五，銀行間市場成交額增長百分之二十九點五。一季度，上海市地方一般公共預算收入二六○五點七二億元，同比增長百分之二點一；地方一般公共預算支出二八九七點七八億元，增長百分之二十點三。

另外，第一季，上海市貨物進出口增勢強勁，「新三樣」（新能源汽車、光伏產品、鋰電池）出口表現亮眼。全市貨物進出口總額一點二三萬億元，同比增長百分之二十一點九。其中，貨物出口額○點五四萬億元，增長百分之十六點三；貨物進口額○點六九萬億元，增長百分之二十六點六。「新三樣」產品出口額五六五點二億元，同比增長一點二倍，其中，電動汽車出口額增長一點四倍。

上海 價格

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