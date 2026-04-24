金融、外貿推升 上海首季GDP增5.9%

華誼兄弟曾是中國影視業龍頭，其明星陣容在2014年20周年慶典時達致巔峰，包括馮小剛、葛優、周迅、李冰冰等重量級藝人。華誼兄弟是中國商業電影化的開創者，憑藉馮小剛賀歲片打開市場，見證華語影視黃金時代，後因盲目資本擴張、脫離內容本業沒落，華誼兄弟的興衰，也象徵傳統影視公司時代的終結。即使近日其持股公司出口的熱播劇「逐玉」可能帶來1.5億元人民幣（約2100萬美元）的淨利潤，仍救不了華誼兄弟。

2026-04-24 14:24