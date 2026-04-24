快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟回溫 第一季廣東GDP增長4.6%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東省統計局二十一日發布數據，一季度廣東實現地區生產總值（ＧＤＰ）三四九五○點三四億元（人民幣，下同），同比增長百分之四點六。其中，第一產業增加值九四一點六六億元，同比增長百分之三點九；第二產業增加值一二四一○點九五億元，同比增長百分之四點七；第三產業增加值二一五九七點七二億元，同比增長百分之四點五。

中新社報導，一季度廣東大部分經濟指標增速比上年全年有所改善，工業、投資、外貿增速明顯回升，消費、財政、金融增速總體穩定，經濟增長「基礎盤」持續鞏固。

數據顯示，工業、金融業、信息服務業三大領域對廣東一季度經濟增長合計貢獻率近百分之七十。其中，規模以上工業增加值同比增長百分之五點四，人工智能浪潮帶動計算機、通信和其他電子設備製造業同比增長百分之十三點四，拉動全省規模以上工業增加值同比增長三點六個百分點，貢獻率超六成。金融業增加值同比增長百分之七點八，一至二月規模以上軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務企業營業收入分別同比增長百分之九點九和百分之七點八。

廣東經濟結構新舊動能轉換成效顯現。一季度廣東先進製造業、高技術製造業增加值分別同比增長百分之七點○、百分之十一點九，占規模以上工業比重分別為百分之五十六點七、百分之三十四點八。集成電路、存儲芯片產品產量分別同比增長百分之四十三點一、百分之三十二點○；機器人減速器、工業機器人、三Ｄ打印設備分別同比增長百分之一一七點九、百分之四十五點二、百分之六十三點六。綠能產品如風力發電機組、儲能用鋰離子電池產品產量分別同比增長百分之四十五點六，百分之十七點九。

一季度，廣東投資結構向新動能、新領域加快集聚。其中，先進製造業和高技術產業投資分別同比增長百分之五點六、百分之二十七點一，其中，裝備製造業同比增長百分之八點四，電子及通信設備製造同比增長百分之十八點○。

廣東省統計局分析稱，一季度廣東經濟運行總體延續回升向好態勢，開局良好。儘管外部環境依然複雜嚴峻，經濟恢復基礎仍需加固，但廣東經濟底盤穩固、新質動能充沛、政策效應持續釋放、發展活力不斷增強，為經濟持續回升向好提供了堅實保障。

廣東 消費

延伸閱讀

廣東第一季用電量增7.57%

台商憂慮 中東天然氣供應受限廣東電價近翻倍

小商品闖出大市場 習近平：運用「義烏發展經驗」走出高質量發展道路

知名蘋鏈立訊第1季一天賺1.9億元 淨利潤年增逾兩成

相關新聞

會見歐洲汽車協會主席 陸商務部長：中歐有能力通過對話解決分歧

大陸商務部長王文濤23日在北京會見歐洲汽車工業協會主席、梅賽德斯-賓士集團董事長康林松（Ola Källenius）表示，中歐妥善解決電動汽車案，釋放了雙方有能力通過對話妥善解決分歧的清晰信號。他並指，大陸將繼續擴大高水平對外開放，為外資企業提供穩定預期和廣闊機遇。

陸從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

大陸科學家在「嫦娥五號」月球樣品中發現2種月球新礦物，均獲國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會批准，分別命名為「鎂嫦娥石」與「鈰嫦娥石」。這是繼2022年的「嫦娥石」之後，中國大陸科學家發現的第2、3種月球新礦物，也是全世界在返回月壤中發現的第7、8種月球新礦物。

金融、外貿推升 上海首季GDP增5.9%

中國上海市二十二日發布二○二六年一季度經濟數據。根據地區生產總值統一核算結果，一季度，上海全市實現地區生產總值一三五二六點九一億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長百分之五點九。

8年虧85億 「影視第一股」華誼兄弟被申請重整 法院受理

天眼查法律訴訟信息顯示，曾被譽為「影視第一股」的華誼兄弟傳媒股份有限公司，23日新增一則破產案件，案件類型為強制清算案件，申請人為北京泰睿飛克科技有限公司，經辦法院為浙江省金華市中級人民法院。這也意味著，此案預重整已經獲得法院受理，將正式進入破產審查程序。據中媒報導，從2018年至2025年，這八年間，華誼兄弟至少虧損了85億元。

「逐玉」熱播也難續命？昔日華語票房大片逾半來自華誼兄弟

華誼兄弟曾是中國影視業龍頭，其明星陣容在2014年20周年慶典時達致巔峰，包括馮小剛、葛優、周迅、李冰冰等重量級藝人。華誼兄弟是中國商業電影化的開創者，憑藉馮小剛賀歲片打開市場，見證華語影視黃金時代，後因盲目資本擴張、脫離內容本業沒落，華誼兄弟的興衰，也象徵傳統影視公司時代的終結。即使近日其持股公司出口的熱播劇「逐玉」可能帶來1.5億元人民幣（約2100萬美元）的淨利潤，仍救不了華誼兄弟。

經濟回溫 第一季廣東GDP增長4.6%

廣東省統計局二十一日發布數據，一季度廣東實現地區生產總值（ＧＤＰ）三四九五○點三四億元（人民幣，下同），同比增長百分之四點六。其中，第一產業增加值九四一點六六億元，同比增長百分之三點九；第二產業增加值一二四一○點九五億元，同比增長百分之四點七；第三產業增加值二一五九七點七二億元，同比增長百分之四點五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。