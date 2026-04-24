經濟回溫 第一季廣東GDP增長4.6%

廣東省統計局二十一日發布數據，一季度廣東實現地區生產總值（ＧＤＰ）三四九五○點三四億元（人民幣，下同），同比增長百分之四點六。其中，第一產業增加值九四一點六六億元，同比增長百分之三點九；第二產業增加值一二四一○點九五億元，同比增長百分之四點七；第三產業增加值二一五九七點七二億元，同比增長百分之四點五。

中新社報導，一季度廣東大部分經濟指標增速比上年全年有所改善，工業、投資、外貿增速明顯回升，消費、財政、金融增速總體穩定，經濟增長「基礎盤」持續鞏固。

數據顯示，工業、金融業、信息服務業三大領域對廣東一季度經濟增長合計貢獻率近百分之七十。其中，規模以上工業增加值同比增長百分之五點四，人工智能浪潮帶動計算機、通信和其他電子設備製造業同比增長百分之十三點四，拉動全省規模以上工業增加值同比增長三點六個百分點，貢獻率超六成。金融業增加值同比增長百分之七點八，一至二月規模以上軟件和信息技術服務業、互聯網和相關服務企業營業收入分別同比增長百分之九點九和百分之七點八。

廣東經濟結構新舊動能轉換成效顯現。一季度廣東先進製造業、高技術製造業增加值分別同比增長百分之七點○、百分之十一點九，占規模以上工業比重分別為百分之五十六點七、百分之三十四點八。集成電路、存儲芯片產品產量分別同比增長百分之四十三點一、百分之三十二點○；機器人減速器、工業機器人、三Ｄ打印設備分別同比增長百分之一一七點九、百分之四十五點二、百分之六十三點六。綠能產品如風力發電機組、儲能用鋰離子電池產品產量分別同比增長百分之四十五點六，百分之十七點九。

一季度，廣東投資結構向新動能、新領域加快集聚。其中，先進製造業和高技術產業投資分別同比增長百分之五點六、百分之二十七點一，其中，裝備製造業同比增長百分之八點四，電子及通信設備製造同比增長百分之十八點○。

廣東省統計局分析稱，一季度廣東經濟運行總體延續回升向好態勢，開局良好。儘管外部環境依然複雜嚴峻，經濟恢復基礎仍需加固，但廣東經濟底盤穩固、新質動能充沛、政策效應持續釋放、發展活力不斷增強，為經濟持續回升向好提供了堅實保障。