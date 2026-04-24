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陸商務部長直指「歐盟經貿限制措施加嚴」籲空巴推動對話化解分歧

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）23日會見歐洲空中巴士（Airbus）執行長佛喜（Guillaume Faury）。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部部長王文濤（右）23日會見歐洲空中巴士（Airbus）執行長佛喜（Guillaume Faury）。（取自大陸商務部網站）

大陸商務部部長王文濤23日會見歐洲空中巴士（Airbus）執行長佛喜（Guillaume Faury）時，批評歐盟近期加嚴對大陸的經貿限制措施，喊話空巴發揮積極作用，推動歐方與中方通過對話磋商妥善化解分歧。

去年12月初，佛喜陪同法國總統馬克宏訪陸後，空巴陸續獲得春秋航空、吉祥航空、中國國航、華夏航空、中飛租賃、東方航空達249架的訂單；近期隨著美國總統川普5月將到訪北京，外媒指美國波音（Boeing）亦有望與大陸達成500架737 MAX飛機，以及100架寬體客機的大訂單。

不過，大陸商務部日前針對歐盟《網絡安全法》修訂草案表達嚴正關切，指若陸企因該法遭到歧視性待遇，中方可採取措施。今年3月，大陸商務部也曾針對歐盟推出的《工業加速器法案》（IAA）表達嚴重關切，指該法構成嚴重的投資壁壘和制度性歧視，涉嫌違反最惠國待遇原則。

據大陸商務部網站，王文濤與佛喜23日就空巴在大陸經營發展及中歐經貿關係等議題進行交流。

王文濤表示，大陸將持續擴大高水平對外開放，加快航空航天等戰略性新興產業發展。希望空巴把握大陸航空市場「擴容升級」的歷史機遇，在合作共贏中開拓更加廣闊的發展空間。

就中國與歐洲關係，王文濤強調，今年以來，歐盟多國領導人訪陸，務實成果豐碩，體現了中歐經貿關係的韌性和活力。中方願加強與歐方的貿易和投資合作，推動中歐經貿關係穩定健康發展。

但王文濤也提到，歐盟近期加嚴對大陸的經貿限制措施，損害了陸企對歐洲投資信心，嚴重影響中歐正常經貿合作，他喊話空巴發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行，通過對話磋商妥善化解分歧。

據中方發布，佛喜表示，當前國際局勢複雜多變，大陸的穩定性、確定性為空巴在陸長期發展提供了有利條件。空巴「堅定看好大陸市場的光明前景，願繼續深化對陸投資佈局和產業鏈協同，加強與大陸企業互利合作」，為大陸航空產業高質量發展貢獻力量。

歐洲 馬克宏 大陸

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