港首季失業率3.7% 總就業人數微跌 3月消費物價升1.7%

香港第一季失業率為3.7%，略低於上一季的3.8%。香港政府統計處昨天公布1至3月數據，期間內總就業人數365.57萬人，減少約7300人；總勞動人口為379.24萬人，減少約5300人。

香港勞工及福利局長孫玉菡表示，同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。展望未來，香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。政府會繼續密切觀察地緣政治局勢的發展，並評估對勞工市場的潛在影響。

文匯報報導，物價方面，今年3月整體消費物價按年升1.7%，剔除所有港府一次性紓困措施的影響，基本通脹率按年升1.6%，也較1月和2月的平均升幅1.3%為高。在各類綜合消費物價指數組成項目中，當月以雜項服務，包括教育、資訊及通訊及醫療服務價格按年升幅最高，平均達4.6%；當中以醫療服務升幅最高，按年升10.8%。交通和電力、燃氣及水居次，均達3.9%；雜項物品升2.8%；煙酒升2.1%；基本食品升1.2%；住屋升1%；外出用膳及外賣升0.8%。同期耐用物品按年跌2.2%，衣履跌0.7%。

港府發言人表示，消費物價指數的升幅加快主因，反映國際油價因中東戰事而急升，令各燃料相關項目的價格在當月加快上升。但其他主要組成項目的價格壓力依然大致受控。展望將來，政府預期國際油價高企，短期內會繼續傳導至消費物價內相關項目，最終影響將取決於中東局勢的走向。但因影響價格壓力的其他因素普遍保持受控，有助減輕整體通脹的潛在上升壓力。