快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

軟體過時…香港又一村花園俱樂部洩漏9千會員個資

世界日報／ 香港新聞組／香港24日電
駭客示意圖。（圖／AI生成）
駭客示意圖。（圖／AI生成）

個人資料私隱專員公署昨日發表涉及又一村花園俱樂部資料外洩事故的調查報告，涉及俱樂部外判服務供應商使用的遠端存取軟件過時並存在保安漏洞，駭客藉此竊取供應商帳戶憑證，入侵系統並獲取會員檔案，合共9045人的姓名、香港身分證號碼或護照號碼、出生日期、電郵地址、聯絡電話及地址等個人資料遭外洩。

私隱專員鍾麗玲裁定俱樂部違反「私隱條例」，已送達執行通知，要求即時採取糾正措施。俱樂部昨日稱，至今未發現任何受影響資料被公開；已按公署要求實施各項維護私隱安全改善措施。

文匯報報導，該俱樂部是一間私人非牟利的社交及康樂機構，向已登記會員及賓客提供康樂設施及餐飲服務。其管理系統負責管理會員資料，所有資料均儲存於伺服器。系統由外判供應商提供及維護，供應商並透過專用遠端存取軟件連接伺服器，以提供技術支援。俱樂部去年10月31日向公署通報，指伺服器內檔案遭勒索軟件加密致系統無法運作，令1553名活躍會員、1723名附屬卡持有人、1313名前會員，以及4456名前附屬卡持有人的個人資料遭外洩。

公署調查發現，事發時涉事遠端存取軟件已屬過時版本，並存在已知的保安漏洞，駭客藉此竊取服務供應商帳戶憑證，從而直接進入儲存大量個人資料的相關伺服器。此外，伺服器長期維持登入狀態，俱樂部卻無實施額外的身分認證措施，進一步削弱保安防護；防毒軟件及防火牆亦已過時，未能有效偵測及阻截駭客活動。相關軟件開發商早於去年1月已發出保安警報，惟服務供應商並不知悉，俱樂部及供應商亦未就有關軟件建立保安更新或修補機制。

鍾麗玲指出，俱樂部在事故前未採取適當及充分的機構性及技術性資訊保安措施，以保障其資訊系統內所儲存的個人資料，令人失望。俱樂部保留888名前會員及3321名前附屬卡持有人的個人資料逾七年，亦超出法定規定。

另據明報報導，俱樂部昨日在網站發文就事件致歉，稱事後已即時跟進，包括即時停用涉事遙距存取軟件；升級網絡防護設備，加密個人資料檔案及實施授權與監察機制。至於資料保留期限，俱樂部表示正落實更嚴謹的資料保留及銷毀政策，不再保留非必要或超過法定要求的資料。

香港 個資

相關新聞

會見歐洲汽車協會主席 陸商務部長：中歐有能力通過對話解決分歧

大陸商務部長王文濤23日在北京會見歐洲汽車工業協會主席、梅賽德斯-賓士集團董事長康林松（Ola Källenius）表示，中歐妥善解決電動汽車案，釋放了雙方有能力通過對話妥善解決分歧的清晰信號。他並指，大陸將繼續擴大高水平對外開放，為外資企業提供穩定預期和廣闊機遇。

月球樣品中發現2種新礦物 分別命名鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

大陸科學家在「嫦娥五號」月球樣品中發現2種月球新礦物，均獲國際礦物學協會新礦物命名及分類委員會批准，分別命名為「鎂嫦娥石」與「鈰嫦娥石」。這是繼2022年的「嫦娥石」之後，中國大陸科學家發現的第2、3種月球新礦物，也是全世界在返回月壤中發現的第7、8種月球新礦物。

金融、外貿推升 上海首季GDP增5.9%

中國上海市二十二日發布二○二六年一季度經濟數據。根據地區生產總值統一核算結果，一季度，上海全市實現地區生產總值一三五二六點九一億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長百分之五點九。

8年虧85億 「影視第一股」華誼兄弟被申請重整 法院受理

天眼查法律訴訟信息顯示，曾被譽為「影視第一股」的華誼兄弟傳媒股份有限公司，23日新增一則破產案件，案件類型為強制清算案件，申請人為北京泰睿飛克科技有限公司，經辦法院為浙江省金華市中級人民法院。這也意味著，此案預重整已經獲得法院受理，將正式進入破產審查程序。據中媒報導，從2018年至2025年，這八年間，華誼兄弟至少虧損了85億元。

「逐玉」熱播也難續命？昔日華語票房大片逾半來自華誼兄弟

華誼兄弟曾是中國影視業龍頭，其明星陣容在2014年20周年慶典時達致巔峰，包括馮小剛、葛優、周迅、李冰冰等重量級藝人。華誼兄弟是中國商業電影化的開創者，憑藉馮小剛賀歲片打開市場，見證華語影視黃金時代，後因盲目資本擴張、脫離內容本業沒落，華誼兄弟的興衰，也象徵傳統影視公司時代的終結。即使近日其持股公司出口的熱播劇「逐玉」可能帶來1.5億元人民幣（約2100萬美元）的淨利潤，仍救不了華誼兄弟。

經濟回溫 第一季廣東GDP增長4.6%

廣東省統計局二十一日發布數據，一季度廣東實現地區生產總值（ＧＤＰ）三四九五○點三四億元（人民幣，下同），同比增長百分之四點六。其中，第一產業增加值九四一點六六億元，同比增長百分之三點九；第二產業增加值一二四一○點九五億元，同比增長百分之四點七；第三產業增加值二一五九七點七二億元，同比增長百分之四點五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。