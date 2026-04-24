羅兵咸永道香港涉恆大核數失當 向股東賠40億

羅兵咸永道香港因為在中國房企恆大集團的核數出現失當行為，同意向恆大少數股東賠償合共港幣10億元（新台幣40億元）。

香港證券及期貨事務監察委員會昨天公布，與羅兵咸永道香港（PricewaterhouseCoopers Hong Kong, PwCHK）達成協議，對方同意預留10億元，向恆大的合資格獨立少數股東作出賠償。

證監會表示，羅兵咸永道香港曾審核恒大2019及2020財政年度的財務報表，而證監會發現恆大曾大幅誇大這兩個財政年度的收入及利潤。

證監會審視了羅兵咸永道香港在事件中所擔任的角色，得出的結論是：由於恆大散發虛假和具誤導性的財務資料，以及核數師嚴重違反其專業責任，故曾出現市場失當行為。

證監會指出，根據所達成的協議，證監會與羅兵咸永道香港同意在不承認任何法律責任的基礎上，有關事宜將完全並最終得到解決，且證監會不會對羅兵咸永道香港採取進一步行動，前提是羅兵咸永道香港必須履行協議的條款。

據公布，羅兵咸永道香港是恆大2019及2020財政年度的核數師，而普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）則協助羅兵咸永道香港審計恒大的財務報表。

中國房地產市場幾年前出現債務危機，恆大是首先爆發且是債務最為龐大的一家，目前正在清盤中。