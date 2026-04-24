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會見歐洲汽車協會主席 陸商務部長：中歐有能力通過對話解決分歧

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部長王文濤（右）23日在北京會見歐洲汽車工業協會主席、梅賽德斯-賓士集團董事長康林松。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤（右）23日在北京會見歐洲汽車工業協會主席、梅賽德斯-賓士集團董事長康林松。（取自大陸商務部網站）

大陸商務部長王文濤23日在北京會見歐洲汽車工業協會主席、梅賽德斯-賓士集團董事長康林松（Ola Källenius）表示，中歐妥善解決電動汽車案，釋放了雙方有能力通過對話妥善解決分歧的清晰信號。他並指，大陸將繼續擴大高水平對外開放，為外資企業提供穩定預期和廣闊機遇。

據大陸商務部網站消息，王文濤與康林松就中歐汽車產業合作、歐盟對陸經貿限制措施等問題進行交流。

王文濤指出，當前國際經貿格局正經歷深度重構，不穩定不確定因素增多，汽車行業也處於轉型之中。今年是「十五五」規劃開局之年，大陸將繼續擴大高水平對外開放，加快發展新質生產力，促進產業高端化、智慧化、綠色化發展。這將為包括奔馳在內的外資企業扎根大陸、參與全球競爭提供穩定預期和廣闊機遇。

中歐今年1月就大陸電動車爭議達成共識，以最低進口價格機制取代懲罰性反補貼關稅。王文濤強調，中歐妥善解決電動汽車案，向世界釋放了雙方有意願、有能力通過對話妥善解決分歧的清晰信號。

王文濤表示，近期，歐盟推出一系列具有保護主義色彩的經貿限制措施，對中歐經貿關係造成實質性損害。中方已表達嚴正關切，並將堅定維護大陸企業合法權益。希望梅賽德斯-賓士集團和歐洲汽車產業界積極發聲，呼籲歐方調整不當條款，為中歐企業合作營造公平、公正、非歧視的市場環境。

康林松表示，大陸「十五五」規劃為集團發展提供了戰略機遇。集團將堅持長期主義，深耕大陸市場，繼續擴大對陸投資，與中方夥伴深化汽車電動化、智慧化等領域創新合作，實現「更中國、為全球」目標。

康林松還說，歐洲汽車產業重視對陸合作，願繼續發揮積極作用，支持歐中雙方通過對話磋商化解經貿摩擦。

大陸商務部本月17日向歐委會提交對歐盟《網絡安全法》修訂草案的評論意見，表達了中方正式立場和嚴正關切，並指若大陸企業因該法遭到歧視性待遇，中方可採取措施，維護陸企合法權益。

今年3月，大陸商務部也曾針對歐盟推出的《工業加速器法案》表示嚴重關切，指該法構成嚴重的投資壁壘和制度性歧視，涉嫌違反最惠國待遇原則，進一步加大了陸企投資歐盟的不確定性。

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