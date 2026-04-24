「逐玉」熱播也難續命？昔日華語票房大片逾半來自華誼兄弟

華誼兄弟曾是中國影視業龍頭，其明星陣容在2014年20周年慶典時達致巔峰，包括馮小剛、葛優、周迅、李冰冰等重量級藝人。華誼兄弟是中國商業電影化的開創者，憑藉馮小剛賀歲片打開市場，見證華語影視黃金時代，後因盲目資本擴張、脫離內容本業沒落，華誼兄弟的興衰，也象徵傳統影視公司時代的終結。即使近日其持股公司出口的熱播劇「逐玉」可能帶來1.5億元人民幣（約2100萬美元）的淨利潤，仍救不了華誼兄弟。

綜合媒體報導，華誼兄弟王忠軍、王中磊兄弟於1994年創立，為中國知名綜合性娛樂集團，業務涵蓋影視製作、藝人經紀、電影院投資及實景娛樂，早期採取高價收購明星股東公司（如馮小剛的東陽美拉）來綁定核心人才，打造龐大的明星經紀王國。

2000至2015年獨占行業頂流，產出「集結號」、「風聲」、「老炮兒」、「非誠勿擾」等影史經典，期間華語頭部票房大片中有一半出自華誼，其手握最頂流明星、導演、資金、發行渠道等，主導國產電影定價、排片、營銷規則，是整個行業的風向標，當年「華誼出品」就等於票房保底、質量穩定的金字招牌，壓過博納、光線、萬達。

華誼兄弟黃金期核心頂級電影演員， 男藝人有葛優、張涵予、黃曉明、鄧超、王寶強、廖凡、段奕宏、馮紹峰、吳彥祖；女藝人周迅、李冰冰、徐帆、姚晨、楊穎Angelababy、鍾楚曦、于文文等，後因盲目資本擴張、脫離內容本業沒落。

據香港經濟日報報導，近期熱播的「逐玉」出品方是浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司，由華誼兄弟持有約49%股權。據行業測算，按持股比率計算，預計為華誼兄弟增加淨利潤約8000萬至1.5億元。不過市場及業內人士普遍認為，單靠一部劇集，難以扭轉華誼兄弟的困局。