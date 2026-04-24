陸光通訊龍頭中際旭創 市值衝4.6兆元

在光通訊熱潮下，加上第1季財報亮眼，大陸光通訊行業龍頭中際旭創大漲近3%，成為繼工業富聯後第二支總市值突破人民幣1兆元（約新台幣4.6兆元）的算力硬體股，該股自去年4月22日以來累計上漲十倍。

截至目前，A股市值超過人民幣1兆元的上市公司共八家，包括農業銀行、工商銀行、寧德時代、中國石油、貴州茅台、中國銀行和工業富聯等。

中際旭創火熱主要與其第1季財報有關，中際旭創第1季淨利潤人民幣57.3億元，年增262.2%，季增56.4%，第1季的營收人民幣194.9億元，年增192%。

中際旭創的主要產品確實是光通訊相關設備，包括高速光通訊收發模組，廣泛應用於雲計算資料中心、AI算力集群、5G通信等，並搶進共同封裝光學（CPO）領域，被視為CPO概念股的重要指標企業。

事實上，除中際旭創外，包括新易盛、天孚通信等多檔CPO概念股近年來同樣也有著較高的業績增速，導致各路資金蜂擁而入CPO概念股。

證券時報引述Wind數據顯示，2023年以來至今，CPO概念股股價漲幅全部超過100%，其中新易盛、中際旭創、天孚通信、源傑科技、長芯博創、仕佳光子、劍橋科技、羅博特科、聯特科技等股票在上述期間漲幅全部超過十倍，佔到相關成份股總數的近一半。其中，新易盛2023年以來累計漲幅已超過50倍。

不過，資金過度追逐CPO概念股也帶來隱憂，以中際旭創為例，2022年底中際旭創融資餘額規模僅為人民幣6.7億元，2023年開始快速增長，至2026年4月21日已超過人民幣250億元，其間累計增長了逾30倍。

有觀點認為，一些公司近幾年股價和市值的增速要超過同期的業績增速，這裡面部分因素可能是對未來業績進一步快速增長的預期形成的股票估值溢價。