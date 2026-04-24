陸銀跟流行…掀衛星升空潮 有助識別農作物種植及建屋進度等

大陸銀行衛星上太空出現熱潮，包括郵儲銀行「郵儲銀行號」，招商銀行「招銀金葵號」與浦發銀行「浦銀數智」衛星相繼發射升空。業內人士指出，衛星影像有助於信貸業務，透過AI技術解析衛星影像，識別農作物種植面積以及房地產興建進度等，做為貸款發放的依據，也可降低信貸風險。

先前大陸發射一顆衛星動輒人民幣數千萬元，現在只要人民幣500萬元（約新台幣2,320萬元），讓銀行購買衛星成本大幅降低，加上有些客戶數據較敏感，不適合透過商業衛星傳送。

經濟觀察報報導，一家股份制銀行的信貸風控業務主管表示，隨著遙測衛星具備優於0.5公尺解析度的全色高解析度影像能力，以及快速回應、高頻率影像擷取、全天時、高覆蓋的遙測監測能力，這項技術能夠填補許多信貸場景的風控盲點。

以往銀行向農戶與農民合作社發放農業貸款後，會派人不定期考察農作物蟲害狀況與產量變化，然而實地考察間隔周期較長，難以及時掌握農作物蟲害與產業最新信息。

如今銀行透過遙測衛星高頻率監測農作物生長情況，精準研判農作物是否遭遇旱澇災害、病蟲害，就可快速採取風險補救與信貸風控防範。

楚天都市報旗下新聞客戶端「極目新聞」報導，早在2020年和2022年，平安銀行就陸續將「平安1號」「平安2號」「平安3號」送入太空。其中「平安1號」「平安2號」為物聯網通訊衛星，「平安3號」為遙測衛星。招商銀行則是在2024年到2025年，先後發射兩顆衛星，用於監測房地產專案施工進展等，作為增強房地產貸款後管理能力的新工具。

「郵儲銀行號」遙測衛星則是在今年4月14日搭乘力箭一號遙十二運載火箭，於甘肅酒泉衛星發射中心發射成功。該衛星拍攝回傳的新疆伊寧地區影像裡，城市道路及停車場中的車輛、建築群等細節清晰可見。