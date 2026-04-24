美商務部長透露 北京未准企業買H200晶片

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，輝達（Nvidia）強大的H200人工智慧（AI）晶片尚未出售給中國大陸企業，因北京政府迄今尚未批准這些企業購買H200晶片，試圖將資源集中於本土產業投資。

路透報導，今年1月，川普政府正式批准輝達H200晶片向中國大陸銷售，但附加了一些條件。

報導引述消息人士稱，由於中美雙方在銷售條款上存在分歧，晶片交付一直受阻。

此前，華盛頓對大陸強硬派對上述批准決定表示強烈憂慮，擔心北京藉此大幅提升軍事技術實力。

H200為輝達目前性能第2高的AI晶片，主要應用於大型語言模型的訓練與推理運算，技術水平領先中國主流AI晶片約1-2個世代。

盧特尼克在參議院聽證會上被問到H200晶片對中國大陸銷售問題時表示，「中國政府至今尚未允許他們（企業）購買這些晶片，因為他們正試圖將投資集中在本國產業」，他補充說，「我們目前還沒有向他們出售晶片。」