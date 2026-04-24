陸機器人租賃首度出海

大陸機器人租賃公司擎天租宣告布局全球化網絡「SHAREBOT」，業務覆蓋歐洲、北美、亞太、日韓、中東等重點區域，首期落地德國、法國、美國、馬來西亞、泰國、阿拉伯聯合大公國等13國。

該舉標誌擎天租開始為全球用戶提供機器人租賃服務，也意味大陸機器人租賃正式出海。且海外市場服務單價普遍達大陸市場六倍以上。

擎天租為全球首家採用互聯網平台模式開展機器人租賃業務的公司，該平台通過整合上游硬體資源、中游運營網絡、下游終端需求，打通從供給到履約的全產業鏈。目前擎天租平台可調度及接入機器人已超過4,000台，服務網絡覆蓋超過百城。訂單結構上，常態化經營型場景佔比已提升至62%，節點活動型場景占38%。

證券時報報導，擎天租CEO李一言表示，大陸機器人業務火了兩年，但海外市場仍一片空白，概念非常火但現實中沒幾個人見到機器人，因此機器人出海今年非常火爆，應用出海與租賃形態出海成為當下最主流的選擇。

李一言指出，在德國等歐洲地區，一台人形機器人的平均日租價格約為2,000至3,000歐元，在北美地區，日租金更是高達6,000美元。當下海外市場，正處於大陸2025年初時的發展階段。