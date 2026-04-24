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廣東第一季用電量增7.57%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
二○二六年第一季廣東全社會用電量達二○一二點二一億千瓦時（度），同比增長百分之七點五七。圖為中廣核廣東太平嶺核電項目一號機組、二號機組。（新華社）
二○二六年第一季廣東全社會用電量達二○一二點二一億千瓦時（度），同比增長百分之七點五七。圖為中廣核廣東太平嶺核電項目一號機組、二號機組。（新華社）

中國南方電網廣東電網公司二十一日消息，二○二六年第一季廣東全社會用電量達二○一二點二一億千瓦時（度），同比增長百分之七點五七，強勁的電力數據背後是廣東一二三產業迸發的蓬勃活力。

中新社報導，其中，第一產業用電量同比增長百分之十一點四七，鄉村振興穩步推進，現代農業提質增效步履堅實；第二產業用電量一一九七點一三億千瓦時，撐起用電量半壁江山，同比增長百分之七點一二，尤其是高技術及裝備製造業用電同比增長百分之七點一八，製造業「高端化、智能化、綠色化」轉型蹄疾步穩；第三產業用電量比增長百分之十一點八九，充換電服務業、互聯網數據服務業用電呈爆發式增長。城鄉居民生活用電量同比增長百分之二點四四，穩中有升透著千家萬戶的幸福溫度。

傳統製造業用電圍繞實體產線運轉，每度電所承載的工業產值相對有限。如今一場更具穿透力的變革正在廣東發生—中國電力從「煉鋁錠」走向「煉詞元（Token）」。

「目前我們的算力中心，有四千多個高功率機櫃、四機樓三十多間機房，用電量已相當於一座小縣城」。廣東韶關數據中心集群建設工作專班辦公室成員張武峰表示，這不僅是能耗增長，而是帶來了「價值乘數效應」。

南方電網廣東韶關供電局計畫發展部梳理出一筆「價值帳」：在西部新能源富集區，同樣的綠電若用來電解鋁，產出的是實體金屬價值；但如果輸入廣東的算力中心，轉化成詞元服務全球市場，每度電創造的經濟價值將實現量級躍遷。

廣東電網公司相關部門負責人表示，隨著國家「東數西算」戰略推進，未來海外用戶使用中國提供的算力服務時，電力未曾跨境流轉，價值卻已實現全球結算。

廣東

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