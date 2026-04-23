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歐盟擬改網路安全法 陸商務部：若中企遭歧視性待遇將採反制

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸商務部發言人何咏前。（微博照片）
大陸商務部發言人何咏前。（微博照片）

大陸商務部周四（23日）表示，該部已於本月17日正式對歐盟委員會提交對歐盟《網路安全法》修訂草案的評論意見，並表達了中方正式立場和嚴正關切，強調若中企因此遭受歧視性待遇，中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

據澎湃新聞，大陸商務部發言人何咏前在周四的記者會上表示，希望歐方高度重視並認真考慮中方所提的評論意見與修改建議。若中國企業因此遭受歧視性待遇，中方將依據大陸《對外貿易法》及《國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定》等相關法律法規，採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

她強調，合作對話才是化解中歐分歧的根本之道。中方願意透過磋商途徑妥善處理雙方矛盾，與歐方攜手維護全球產供鏈的穩定暢通。

《網絡安全法》修訂草案由歐盟委員會在1月20日公佈，旨在對2019年通過的《網路安全法案》進行全面修訂。草案的核心內容之一，是計劃在能源、交通、資訊通信技術（ICT）、半導體、電力系統、自動駕駛、醫療設備等18個被歐盟認定的關鍵產業領域，建立一套針對所謂「高風險供應商」的強制性排除機制。

根據草案，歐盟將引入「非技術風險」這一主觀性較強的評估因素，並據此擬定「網路安全關切國家」和「高風險供應商」名單。被列入名單的國家及其供應商，將在上述18個產業的供應鏈中面臨從設備到服務的「全鏈條」排除。

美國海關與邊境保護局近期表示，已基本完成向進口商大規模退款的報關系統新功能第一階段研發，20日啟動相關關稅退款工作。何咏前同日對此表示，中方一貫反對任何形式的單邊加徵關稅措施。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，危害全球經貿秩序，不符合各方利益。美方退稅舉措，是在糾正錯誤道路上的有益一步。

她又說，建議中國出口企業，結合自身實際，積極與相關利益相關方溝通，維護自身合法正當權益。

大陸 歐盟

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