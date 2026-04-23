阿里等自研晶片成威脅？寒武紀：通用型晶片能滿足客戶差異化需求

寒武紀22日舉辦業績說明會，正值外界熱議互聯網廠商自研晶片的影響、DeepSeek-V4與大陸國產晶片的適配、今年可否實現百億營收等話題，不過作為大陸國產巨頭的寒武紀並未正面回應相關議題，僅強調公司晶片是通用晶片，可滿足客戶差異化需求，將推動晶片產品向大模型及行業垂直領域延伸。

近期包括阿里、字節跳動等巨頭紛紛投入自研晶片，外界認為這可能會讓寒武紀業務造成威脅，除了流失客戶外，對手也變多。

綜合證券時報、IT之家等陸媒表示，寒武紀董事長、總經理陳天石表示，網路企業研發AI晶片主要是圍繞其主營業務或針對特定應用場景完成完整或較為完整的行業解決方案。而寒武紀能提供雲邊端一體、軟硬體協同、訓練推理融合、具備統一生態的系列化智能晶片產品和平台化基礎系統軟體。

陳天石稱，寒武紀產品是針對AI領域內多樣化應用場景而設計、研發的通用型智能晶片，對視覺、語音、自然語言處理、傳統機器學習技術等各類人工智能技術具備較好的普適性，可為多個行業領域客戶提供不同尺寸、多場景的差異化產品，滿足客戶的差異化需求。

陳天石指出，面對大模型技術引發的產業變革，公司將穩固現有業務優勢，推動晶片產品向大模型及行業垂直領域延伸，深挖新興場景算力需求與增量市場潛力。未來，公司將堅持以技術創新強化芯片產品競爭力，持續加大研發投入，打造公司的技術護城河，進一步提升市佔率，驅動業務穩健增長。

寒武紀未來也有隱憂，陳天石說，公司採用Fabless模式經營，供應商包括IP授權廠商、服務器廠商、晶圓製造廠和封裝測試廠等。由於集成電路整個行業鏈是專業化分工且技術門檻較高，加之公司及部分子公司已被列入「實體清單」，對公司供應鏈的穩定造成一定風險。為應對相關風險，寒武紀將基於產業政策與產業鏈上下游長期、廣泛、良好的合作，在產品研發各階段繼續與各相關方保持良好溝通，並積極探索，做好各項應對工作。

寒武紀財報顯示，2025年，公司實現營業收入64.97億元，年增453.20%；歸母淨利潤20.59億元，同比扭虧為盈，也是寒武紀上市以來首個盈利年度。業績增長主要系受益於AI行業算力需求的持續攀升。4月以來，寒武紀股價已累計上漲36.01%，市值上漲近人民幣1,200億元。