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政策支持發威 深圳機器人2025產值達兆元創歷史新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)
圖為樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

近日發布的《深圳機器人產業發展白皮書 (2025)》數據顯示，2025 年，深圳市機器人產業總產值達人民幣2,426億元（約新台幣1.05兆），年增長20.56%，創下歷史新高。值得注意的是，深圳服務型機器人2025年產量達796.65萬套，在大陸全國佔比高達42.9%，近乎佔據大陸國內半壁江山。

深圳特區報報導，2025年，深圳機器人集群實現營業收入379.03億元，同比增長34.3%；實現增加值73.66億元，年增25.0%;此外，2025年深圳市擁有機器人專利的企業數量增至4676家，同比增長19.44%，增速較2024年的6.04%實現大幅躍升。

從類型上看，深圳工業機器人產量年均增長22.0%，2025年產量達19.49萬套，年增43.1%，佔據全國25.2%的份額；服務機器人領域優勢更突出，同期年均產量增速12.0%，2025年產量達796.65萬套，在大陸全國佔比高達42.9%。

而深圳在機器人產業上推出許多支持政策，深圳近年將機器人產業集群納入全市20大戰略性新興產業集群重點培育，市工業和信息化局先後印發產業集群行動計劃1.0和2.0版本，市科技創新局出台《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025-2027年）》。

根據深圳市政府的計劃目標，到2027年，深圳將在機器人關鍵核心零組件、AI晶片、人工智能與機器人融合技術等方面取得突破，新增培育估值過百億企業10家以上、營收超十億企業20家以上，實現十億級應用場景落地50個以上，關聯產業規模達到人民幣1,000億元以上。

科技 機器人 深圳

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