台商憂慮 中東天然氣供應受限廣東電價近翻倍

據彭博社報導，受中東天然氣供應受限等因素影響，大陸改革開放前沿、工業重鎮廣東省部分電價幾乎翻倍。

報導指出，廣東擁有中國規模最大的燃氣發電站群，在美伊戰爭導致來自波斯灣的運輸受阻後，顯得尤為脆弱。

4月14日，當地現貨電價升至每兆瓦時近680元（人民幣，下同），創三年來新高，而前一個月平均約為每兆瓦時350元。

綠色能源諮詢公司Azure International的特別顧問Sharon Feng表示，廣東工業用戶已通過年度合同鎖定約80%的用電需求，價格遠低於市場水平。不過，現貨市場仍是發電企業應對日常需求波動的重要渠道。天然氣供應趨緊，是推高電價的因素之一。

Sharon指出，現貨交易即便只占總供應量的一小部分，但在為月度和長期合同定價提供基準方面，仍發揮關鍵作用。她也提到，雖然燃氣發電的規模有限，但在被調度時，因其設定邊際出清價格，仍可實質影響電力系統定價。

根據分析人士，工業用電需求轉強、春季氣溫高於常年水平，以及燃煤電廠進入季節性檢修期，都是導致市場失衡的因素之一。 廣東一直走在中國電力市場改革前列，並要求所有發電企業通過該省電力交易市場參與競爭。

據報導，廣東第一季用電量增長7.6%，反映工業需求復甦，以及服務於人工智慧發展的數據中心強勁增長。這也考驗當地政府抵禦美伊戰爭帶來通脹風險、保護經濟免受衝擊的能力。

另據廣州和東莞台商表示，受到電價上漲影響，台商製造業接單更謹慎，因為成本上升，而且因為電漲上漲有可能帶動新一波大陸物價的上漲，包括原物料。這是許多台商擔心的。