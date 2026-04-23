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A股又一兆元巨頭誕生！中際旭創總市值 突破1兆元人民幣
新京報報導，4月23日，大陸光模組龍頭中際旭創開盤快速拉升，股價突破900元人民幣（單位下同），盤中市值突破兆元大關，均創歷史新高。截至發稿，中際旭創股價漲幅為1.62%，報901.00元/股，總市值1.00兆元人民幣。
消息面上，4月22日晚，中際旭創揭露新一期分紅方案，根據該公司2025年度股東會審議通過的利潤分配方案及調整原則，本次權益分派具體實施方案調整為：以公司現有總股本11.14億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.00元，合計派發現金紅利11.14億元。
業績方面，2025年，中際旭創實現營業總收入382.40億元，較去年同期成長60.25%；淨利107.97億元，較去年同期大幅成長108.78%。 2026年第1季，中際旭創實現營收194.96億元，年增192.12%；淨利57.35億元，年增262.28%。
至此，大陸A股市值超過1兆元的上市公司共有8家，除中際旭創外，還有農業銀行、工商銀行、寧德時代、中國石油、貴州茅台、中國銀行和富士康的工業富聯等。
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