A股又一兆元巨頭誕生！中際旭創總市值 突破1兆元人民幣

大陸新能源汽車行業發展迅速的同時，價格戰持續升級，企業利潤空間被不斷壓縮。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年直指，「新能源汽車再這樣內捲下去，最後的贏家就是特斯拉（Tesla）」，他比喻這樣的內捲就是「集體自殺」，沒一個是贏家。

2026-04-23 13:04