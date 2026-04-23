大陸抖音整頓違規 下架53.8萬則AI侵權短影音

中國短影音社群平台抖音今天表示，今年以來累計下架AI侵權短影音53.8萬則。抖音坦言，平台持續關注侵權作品問題，不過在治理能力上仍有AI生成內容難判斷、識別力不足等困境。

抖音今天發布「AI生成不當內容及侵犯他人權益」專項治理公告。公告指出，抖音在2026年持續加強對於AI侵權作品治理，截至目前累計下架AI侵權短影音53.8萬則、處罰違規帳號4000多個。

抖音治理重點放在「利用AI技術換臉、盜聲等違規行為」、「透過AI技術『魔改』經典、進而傳播不良內容」。

防範AI盜用名人肖像等侵權行為，抖音將持續完善樣本庫，結合大模型識別、技術巡檢與舉報訊息，對於樣本庫內權利人相關AI侵權內容及時處理；對於透過「魔改」傳統文藝作品傳遞血腥暴力、色情低俗等違規內容，將從嚴處置。

抖音坦言，目前整治工作普遍面臨AI生成內容難判斷、AI聲音識別力不足等難題。部分違規作品將真實素材與AI生成內容進行二次創作，導致真假難辨，技術識別存在侷限性；AI生成的特定人物、IP形象，要在第一時間掌握授權資訊也有難度，這對於平台在研判、處置工作上帶來困難。

澎湃新聞23日報導指出，先前有民眾反映，不少AI短劇在未經授權情況下，使用AI合成技術盜用藝人易烊千璽的肖像及聲音，將其用於劇集創作與商業變現，易烊千璽的支持者疾呼平台下架、刪除侵權內容，相關消息引起關注。

中共中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）日前要求平台落實AI生成作品標記工作。中共中央網信辦3月表示，一些含有虛構演繹、擺拍行銷或AI生成等短影音未加以標記，導致公眾認知被誤導，要求平台全面落實標記，將嚴懲未落實要求的平台。