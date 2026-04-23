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小商品闖出大市場 習近平：運用「義烏發展經驗」走出高質量發展道路

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2026年美加墨世界盃不足2個月將打響，在世界超市義烏，世界盃相關訂單持續增長。（央視新聞截圖）
2026年美加墨世界盃不足2個月將打響，在世界超市義烏，世界盃相關訂單持續增長。（央視新聞截圖）

大陸國家主席習近平要求運用好「義烏發展經驗」，引導各地區尊重基層和群眾首創精神，探索走出符合各自實際的高質量發展之路。

新華社23日報導，中共總書記、國家主席習近平近日作出指示指出，義烏小商品闖出大市場、做成大產業，形成「義烏發展經驗」，這是因地制宜發展縣域經濟的成功實踐。

習近平強調，要結合開展樹立和踐行正確政績觀學習教育，把「義烏發展經驗」進一步總結好、運用好，引導各地區立足自身資源稟賦，尊重基層和群眾首創精神，改革創新、真抓實幹、久久為功，探索走出符合各自實際的高質量發展之路，更好服務和融入全國發展大局。

報導稱，習近平在浙江工作期間，多次到義烏調研，總結推廣「義烏發展經驗」。這些年來，義烏不斷書寫「小商品、大市場」新篇章，目前小商品市場經營主體突破126萬戶，與230多個國家和地區有貿易往來，2025年外貿出口額居全國縣（市、區）首位。

央視新聞日前報導，2026年美加墨世界盃還有不到2個月將打響，在「世界超市」義烏，世界盃相關的訂單持續增長。在義烏商貿城的體育用品專區，來自世界各地的採購商，奔著世界盃商機到場，挑選商品下單。有義烏國際商貿城經營戶稱，上述賽事在3個國家舉辦，訂單量可能比原來增加50%。

中新社上月引述義烏海關發布最新數據報導，今年前2個月，浙江義烏進出口總值1,735.6億元（人民幣，下同），同比增長52.8%；其中出口1547.2億元，同比增長52.9%；進口188.4億元，同比增長52.6%。從地區來看，義烏的外貿「朋友圈」進一步擴大，主要外貿市場增長均逾2成。今年前2個月，義烏與全球222個國家和地區有貿易往來，較去年同期增加9個。

新華社 大陸 中共 習近平

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