快訊

羽田機場一周兩度遇系統故障 國際線改人工辦理登機手續

賴總統出訪受阻…柯文哲酸「搞不好他很高興」 符合升高對立戰略

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭永年：大陸新能源車業再內捲下去 最後贏家是特斯拉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
由華為設計、賽力斯汽車製造的新能源汽車問界M9 。（賽力斯汽車官網）
由華為設計、賽力斯汽車製造的新能源汽車問界M9 。（賽力斯汽車官網）

大陸新能源汽車行業發展迅速的同時，價格戰持續升級，企業利潤空間被不斷壓縮。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年直指，「新能源汽車再這樣內捲下去，最後的贏家就是特斯拉Tesla）」，他比喻這樣的內捲就是「集體自殺」，沒一個是贏家。

汽車業被視為大陸「內捲」最嚴重的行業之一。據上觀新聞，鄭永年說，大陸十多家最好的汽車廠家，利潤加起來可能還不如別人一家。「大家都抱著一個心態，誰能堅持到最後，誰就是贏家」，鄭永年撇撇嘴說，「太沒意思了。」

報導指，鄭永年稱，「各地政府沒有獨立思考，看別人做了（某項產業）自己也趕緊做，也不思考有沒有條件，有條件上，沒有條件也上」，他指出，科技創新本身具有高投入、高風險、長周期特徵，如果各地圍繞同質化賽道重複建設，不僅造成資源浪費，還會稀釋真正有潛力的創新力量。

去年，重慶市前市長黃奇帆曾指，中國汽車製造按理說是製造業中效益相對較高的，但20205年前6個月產值利潤率僅5%，等於大陸18家汽車廠賣出3,000萬輛汽車的利潤，還不如日本豐田汽車1家。

另據公開資料，近年已正式破產，或長期停擺的大陸新能源車企有：瑞金市吉瑞新能源汽車有限公司‌，2026年3月被法院宣告破產；威馬汽車‌於2022年底因資金鏈斷裂停產，2023–2025年經歷預重整、實質合併重整；拜騰汽車‌2020年前後全面停擺，從未實現量產，公司實質倒閉；遊俠汽車‌於2020年後實質停擺，股權被凍結，從未交付量產車；博郡汽車‌在2020年破產，雖擁有技術平台，但因資金斷裂，未能量產 ‌。

‌另外還有長江汽車‌於2021年破產，曾具「雙資質」，但因戰略失誤和擴張過快倒閉；天際汽車‌自2023年4月起全大陸的工廠（長沙、紹興、南寧、青島）全面停工停產，員工待崗或離職 ；高合汽車‌於2024年2月起被傳停工停產6個月，僅發放基本工資，門市關閉，營運嚴重萎縮；哪吒汽車‌則是自2024年下半年起桐鄉、南寧工廠停產，上海門市關閉，員工大規模裁員，實質停擺‌；賽麟汽車於2020年破產，工廠被查封，創辦人滯留美國。

Tesla 特斯拉 大陸

延伸閱讀

「大不了關掉美國工廠」曾狂批川普關稅戰 陸玻璃大王：絕不做賠本買賣

追趕智慧車技術！福斯在陸新款汽車 將搭載AI代理

國際客戶頻催台灣擴廠 童子賢：技術、人才、資金跟電力需滿足挑戰

2000 年台塑集團的自主造車夢，推出「台朔汽車」

相關新聞

小商品闖出大市場 習近平：運用「義烏發展經驗」走出高質量發展道路

大陸國家主席習近平要求運用好「義烏發展經驗」，引導各地區尊重基層和群眾首創精神，探索走出符合各自實際的高質量發展之路。

鄭永年：大陸新能源車業再內捲下去 最後贏家是特斯拉

大陸新能源汽車行業發展迅速的同時，價格戰持續升級，企業利潤空間被不斷壓縮。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年直指，「新能源汽車再這樣內捲下去，最後的贏家就是特斯拉（Tesla）」，他比喻這樣的內捲就是「集體自殺」，沒一個是贏家。

哪吒汽車破產 陸多地砸370億國有資本虧大 發改委斥「招商內捲」

大陸電動車企業哪吒汽車母公司「合眾新能源」陷入破產重整，3年累虧達183億元（人民幣，下同）。為追逐新能源汽車風口，大陸多地如江西宜春、廣西南寧、浙江桐鄉等地政府出錢出地，砸下逾80億（約新台幣370億元）吸引哪吒「落戶」，如今廠房停擺、血本無歸。大陸國家發改委直斥，這種不顧財政承受能力、借債搞「補貼競賽」是「內捲式招商」，扭曲了市場機制，推高政府債務風險。

一份5.4元！大陸肯德基門市想要額外醬料包 開始收費了

陸媒九派新聞報導，有大陸肯德基門市近期張貼通知稱，肯德基在大陸全國餐廳的糖醋醬、甜辣醬包改為收費產品，1個1.2元（約合新台幣5.4元）。除了正常搭配（1份薯條2包番茄醬、1份黃金雞塊1盒糖醋醬）外，不再免費提供糖醋醬和甜辣醬。

大陸肯德基多拿醬料將收費 網友意見兩極

有中國大陸網友在肯德基點餐被告知，從4月20日起，免費蘸醬只能按量給。記者22日查詢點單小程序發現，有套餐仍贈送一份蘸醬，套餐外的蘸醬則收費1.2元（人民幣，下同）（約新台幣6元），風味粉收費0.9元（約新台幣4元）。

大蒜被美國列為「國家安全威脅」 大陸駐美大使謝鋒：做夢也沒想過

對於美國將中國大陸製造的電動車、起重機、中國大陸生產的大蒜列入「國家安全威脅」，大陸駐美國大使謝鋒表示，「做夢也沒想過這種草木皆兵的臆想，缺乏起碼的常識，更經不住事實檢驗，只會破壞全球產供鏈穩定和創新活力，損人不利己。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。