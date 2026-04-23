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中國Q1經濟成長5%民眾難有感 專家：加快政策推出

中央社／ 上海23日電

中國第1季經濟成長率達5%；居民人均可支配實質收入增速僅4%。專家認為，經濟成長速度與居民收入成長不同步，政府推出城鄉居民增收計畫有急迫性，應加快推出。

中國國家統計局統計資料顯示，中國第1季經濟成長率為5%；第1季全國居民人均可支配收入為人民幣1萬2782元（約新台幣5.8萬元），較去年同期名義成長4.9%，扣除價格因素，實際成長4%，民眾對於經濟成長「體感弱」。

第一財經報導羅列多名專家意見。中國銀河證券首席經濟學家章俊表示，目前居民收入成長與經濟修復呈現不同步狀態，中低收入群體消費傾向較高，不過收入改善偏慢，預防性儲蓄意願仍強。

章俊認為，城鄉居民增收計畫政策定位已經逐步升級為擴大中等收入群體和增強內需內生動力的中期制度安排，重點保障農民工、靈活就業人員等群體勞動報酬權益外，也要完善社保體系，減輕教育、醫療、養老等支出壓力，釋放消費潛力。

中國社會科學院經濟研究所研究員黃群慧建議，政府應該及早推出城鄉居民增收計畫，這對國內消費會有較好的促進作用。民眾的消費行為核心取決於預期收入，推出居民增收計畫將有助於改善未來收入預期，進而提振消費。

「十五五」規劃（2026-2030年）綱要提出制定實施城鄉居民增收計畫。中國政府今年工作報告明確提到，制定實施城鄉居民增收計畫，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實措施。

中國人民大學公共管理學院教授黃燕芬表示，未來城鄉居民增收計畫的實施，應該圍繞擴大就業、拓寬管道、強化保障、聚焦重點、融合消費等關鍵，構建多維度、綜合性增收長效機制，確保政策目標落地見效。

國家發改委國家信息中心經濟預測部政策模擬實驗室主任肖宏偉分析，促進居民增收是擴大內需的基礎工程，要穩定、擴大就業、提高工資性收入，加大對於中小微企業和勞動密集型產業的支持，拓展新業態就業空間，同時加強職業技能培訓，讓勞動者往高附加值職缺轉移，實現「以技提薪」。

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