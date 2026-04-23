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哪吒汽車破產 陸多地砸370億國有資本虧大 發改委斥「招商內捲」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2025年6月哪吒汽車CEO方運舟被員工圍堵討薪。（新黃河網）
2025年6月哪吒汽車CEO方運舟被員工圍堵討薪。（新黃河網）

大陸電動車企業哪吒汽車母公司「合眾新能源」陷入破產重整，3年累虧達183億元（人民幣，下同）。為追逐新能源汽車風口，大陸多地如江西宜春、廣西南寧、浙江桐鄉等地政府出錢出地，砸下逾80億（約新台幣370億元）吸引哪吒「落戶」，如今廠房停擺、血本無歸。大陸國家發改委直斥，這種不顧財政承受能力、借債搞「補貼競賽」是「內捲式招商」，扭曲了市場機制，推高政府債務風險。

央視《焦點訪談》節目報導，哪吒汽車曾是大陸「新勢力車企」代表，2021年江西宜春智能工廠投產，被視為當地招商引資重點成果。為引進這家車企，宜春開發區傾力支持，項目總投資50億元絕大部分由當地承擔。宜春國資平台斥資近20億元收購合眾股權，國企代建廠房花費約3億元，另提供長達10年租金減免，每輛在當地銷售車輛還獎勵2萬元。

廣西南寧同樣重金押注「哪吒」，當地國資平台以基金形式投入約24億元，其中南寧產投集團出資16億元，當局還曾給予5.5億元專項補助。合眾新能源還在浙江桐鄉布局基地。多地政府國資（國有資本）總投入超80億元，最終淪為「輸血式」扶持。

報導稱，過去數年一些地方政府認為，招商引資不給予「特殊政策」難招大企業，結果提供的不少優惠條件都違反，或者變相違反國家相關政策法規；據2016年大陸國務院發布的「公平競爭審查制度意見」，明確禁止給予特定經營者優惠政策。

大陸國家發改委體制改革綜合司副司長胡朝暉說，「有的地方為了造政績，項目建設上貪大求快，甚至不顧財政承受能力，借債搞補貼競賽，搞政策窪地。一些地方將產業發展基金異化為招商引資的工具，通過抽屜協議提供隱性補貼，使得招商引資陷入『內捲式』的逐底競爭，加劇了市場分割和產業同質化問題，破壞了全國統一大市場建設。」

數據顯示，2021至2023年合眾新能源累計淨虧183億元，經營持續惡化。2024年起，宜春、南寧、桐鄉三地的哪吒汽車生產線相繼停產，廠房荒廢、生產線積滿灰塵。2025年下半年，合眾新能源被債權人申請破產重整，創始人方運舟被列為失信被執行人。

報道指出，近年一哄而上的新能源汽車產業項目各地並不少見，新能源汽車品牌一度超過300個，這和一些地方盲目投資不無關係。高合、拜騰、博郡等破產重整的新能源企業融資過程中，都有來自地方國有資本的投資。「招商內捲」不但導致一系列的重複建設、同質化建設，不少新能源車企還打起了「價格戰」，形成企業、政府、投資者「多輸」局面。

哪吒汽車2025年下半年，合眾新能源被債權人申請破產重整，創始人方運舟被列為失信被執行人。（微博照片）
哪吒汽車2025年下半年，合眾新能源被債權人申請破產重整，創始人方運舟被列為失信被執行人。（微博照片）

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