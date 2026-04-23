聽新聞
0:00 / 0:00
大陸肯德基多拿醬料將收費 網友意見兩極
有中國大陸網友在肯德基點餐被告知，從4月20日起，免費蘸醬只能按量給。記者22日查詢點單小程序發現，有套餐仍贈送一份蘸醬，套餐外的蘸醬則收費1.2元（人民幣，下同）（約新台幣6元），風味粉收費0.9元（約新台幣4元）。
事件在微博上引發討論，有人指影響消費者體驗，也有人稱增加了口味選擇，可以接受。
《香港01》記者查詢大陸肯德基點餐小程序發現，售價14元（約新台幣65元）的黃金雞塊仍顯示送一份蘸醬，售價9.5元（約新台幣44元）的薯條（小）也贈送番茄醬一份。
在炸雞伴侶一欄，可以見到有「肯德基炸雞的醬」、「肯德基甜辣醬」、「肯德基糖醋醬」供選擇，價格均為1.2元人民幣；另有4款風味粉，均售0.9元。
據《九派新聞》報導，收費的醬料比免費贈送的醬料一盒多10克。多家肯德基門店職員表示，若顧客僅有少量額外需求，仍可根據實際情況酌情提供，但如需求較多，則建議按照公司標準另行購買。
該收費也在網上引發討論，有人表示影響了消費體驗：「怎麼這麼摳門了。」、「省成本省到醬料了，不夠只能自己花錢買。」
也有消費者表示增加了口味選擇，可以接受：「本來就該收費，而且可以讓醬料種類加多。」、「大家一直狂拿優惠，肯德基受不了了。」
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。