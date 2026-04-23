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大陸肯德基多拿醬料將收費 網友意見兩極

香港01／ 撰文：盛昀
大陸肯德基醬料將收費1.2元人民幣（約新台幣6元）。（微博）
大陸肯德基醬料將收費1.2元人民幣（約新台幣6元）。（微博）

有中國大陸網友在肯德基點餐被告知，從4月20日起，免費蘸醬只能按量給。記者22日查詢點單小程序發現，有套餐仍贈送一份蘸醬，套餐外的蘸醬則收費1.2元（人民幣，下同）（約新台幣6元），風味粉收費0.9元（約新台幣4元）。

事件在微博上引發討論，有人指影響消費者體驗，也有人稱增加了口味選擇，可以接受。

《香港01》記者查詢大陸肯德基點餐小程序發現，售價14元（約新台幣65元）的黃金雞塊仍顯示送一份蘸醬，售價9.5元（約新台幣44元）的薯條（小）也贈送番茄醬一份。

在炸雞伴侶一欄，可以見到有「肯德基炸雞的醬」、「肯德基甜辣醬」、「肯德基糖醋醬」供選擇，價格均為1.2元人民幣；另有4款風味粉，均售0.9元。

據《九派新聞》報導，收費的醬料比免費贈送的醬料一盒多10克。多家肯德基門店職員表示，若顧客僅有少量額外需求，仍可根據實際情況酌情提供，但如需求較多，則建議按照公司標準另行購買。

該收費也在網上引發討論，有人表示影響了消費體驗：「怎麼這麼摳門了。」、「省成本省到醬料了，不夠只能自己花錢買。​」

也有消費者表示增加了口味選擇，可以接受：「本來就該收費，而且可以讓醬料種類加多。」、「大家一直狂拿優惠，肯德基受不了了。」

延伸閱讀：

肯德基在華平均加價2%屬兩年來首調整　套餐優惠不變

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文章授權轉載自《香港01》

肯德基 大陸

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