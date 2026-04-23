大陸服務業規模 2030年衝460兆元

為大力發展服務業進而提振低迷的消費，大陸國務院日前印發「關於推進服務業擴能提質的意見」，內容提到要在2030年讓服務業總規模達到人民幣100兆元（約新台幣460兆元），且包括深入實施「AI+」行動，以及支持符合條件的大型服務業企業上市融資、併購重組。

大陸國家統計局發布數據顯示，2025年服務業增加值首次突破人民幣80兆元，年增5.4%；服務業對國民經濟增長的貢獻率達到61.4%，比上年上升3.7個百分點。今年大陸政府工作報告也提出，要擴能提質服務業，深化先進製造業和現代服務業融合發展試點等。

央視新聞報導，大陸國家發改委產業所服務業研究室主任洪群聯表示，大陸處於製造業轉型升級關鍵階段，對生產性服務業的需求日益旺盛。「生產性服務業的供給也日益向專業化跟高階化方向邁進，對整個產業的升級起到更加至關重要的支撐作用。」

意見提到，到2030年要培育更多「中國服務」品牌，服務業全球競爭力、影響力明顯增強，要「全鏈條補強」生產性服務業薄弱環節，意見還宣示，要提升生活性服務業重點領域發展能級，增加居民服務優質供給，提高養老托育服務適配水準，增強健康服務專業化能力，創新文旅體服務模式。

意見還強調，要深入實施「AI+」行動，加快智慧編程工具研發使用，支持採購大模型、智慧體服務。加快工業軟體創新突破，建設重點行業工業軟體兼容和應用示範中心。加強基礎軟體生態、開源社區建設。優化智慧視聽系統生態。

意見提到，要擴大服務業優質經營主體。加快培育服務業「骨幹企業」，並支持符合條件者上市融資、併購重組。