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騰訊、阿里搶投資 DeepSeek

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近期傳出啟動首輪外部融資，並引發大陸科技巨頭參與投資討論。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek積極洽談。

The Information指出，騰訊與阿里正就投資DeepSeek洽談，市場興趣推動其目標估值由原先至少100億美元，上調至逾200億美元，融資規模可能同步擴大。

報導指出，DeepSeek此次融資為成立以來首度對外引資，過去長期維持不引入外部資本的模式，主要由母公司幻方量化支撐。

彭博指出，DeepSeek背後為對沖基金幻方量化，其聯合創辦人梁文鋒於2023年創立該公司，並於2025年1月推出具突破性的模型，之後持續以較快節奏發布新產品。DeepSeek透過推出低成本開源模型，與OpenAI和Anthropic等美國企業形成差異化競爭。

消息人士表示，受市場關注帶動，DeepSeek將部分大陸AI新創作為估值參考，其中包括月之暗面（Moonshot AI）等公司近期融資估值水準。

同時，DeepSeek同賽道企業智譜及稀宇科技（MiniMax）今年初在香港上市時估值均未達100億美元，但目前市值已出現明顯上升，其中智譜市值突破500億美元，MiniMax亦超過300億美元。

美國 OpenAI 大陸

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