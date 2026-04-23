小摩：陸房市轉折點近了

摩根大通（小摩）表示，大陸房地產市場在歷經多年調整後，可能正接近轉折點，這將有助大陸股市表現優於其他新興市場。

據新加坡商業時報報導，摩根大通駐新加坡策略師巴特拉（Rajiv Batra）指出，香港房地產市場的復甦正逐步外溢至大陸主要城市，而陸股反彈所帶來的延後財富效應，也正在提振住房需求。

報導指出，最新一批房市數據支持這項較為正面的看法。大陸國家統計局近日公布數據顯示，3月新建住宅價格再度下跌，但跌幅為約一年來最小；同月大陸有13個城市二手房價格上漲，為近三年來最多。

巴特拉表示，大陸股市若要表現優於其他市場，房地產市場回溫可能是其中一項主要驅動因素。他說：「如果香港出現改善，市場會進行外推，而最容易外推的就是大陸的一線城市。」

他並指出，延後的財富效應將有助房地產市場復甦。