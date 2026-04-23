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陸住宅庫存下滑 近四年首見 專家：下半年房價將止跌趨穩

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸房市示意圖。（中新社）
大陸房市示意圖。（中新社）

大陸房地產市場供需關係出現積極信號。大陸國家統計局數據顯示，已連續51個月正增長的商品房待售面積（住宅庫存），近來出現首次下降，截至2026年3月末，該指標年減0.1%。特別是待售三年以下的住宅庫存年減1.8%，代表近三年新形成的庫存正被市場消化。

中新經緯報導，本輪去庫存始於2024年4月。彼時，中共中央政治局會議提出「要結合房地產市場供求關係的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，釋放強烈的去庫存信號。

多措並舉下，去庫存的效果逐漸顯現。Wind金融終端數據顯示，全大陸住宅庫存待售面積累計年增率在2024年5月達15.8%的階段性高位後進入收窄通道，至今年2月末，全大陸住宅庫存待售面積為7.9億平方公尺，與上年相比提升幅度僅0.13%。

進入今年3月，這一連續正增長51個月關鍵指標終於掉頭向下。大陸國家統計局數據顯示，截至2026年3月末，全大陸住宅庫存待售面積為7.8億平方公尺，年減0.1%。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，今年3月的住宅庫存待售面積指標從過去的上漲轉為下跌，且下降趨勢較為明顯，代表庫存正從過去的積壓轉向出清和減少階段，庫存壓力正在進一步緩解。

與此同時，未來新房供應將持續收縮。方正證券房地產行業首席分析師王嵩表示，今年第1季房屋新開工面積與上年相比下降20.3%，竣工下降25%，且土地市場持續低迷，前兩個月的土地出讓金下降25.2%。代表未來一到兩年內，新房供應量將進一步減少。專家指出，下半年房價有望止跌趨穩。

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