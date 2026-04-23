陸輪胎業集體漲價 涵蓋全品類 最多漲5% 後續可能再上調

國際輪胎巨頭普利司通與米其林近期宣布漲價，而大陸廠商集體跟進，包括中策橡膠、賽輪輪胎、萬力輪胎等亦上調價格。據輪胎行業網站統計，本輪已有超70家海內外輪胎企業發布漲價通知，覆蓋乘用車胎、卡客車胎等全品類。

澎湃新聞報導，中策橡膠自4月16日起對部分全鋼胎價格上調1%-3%、內胎墊帶上調2%-5%；賽輪輪胎5月1日起TBR（卡客車子午線輪胎）產品漲價3%-5%；萬力輪胎則定於5月10日上調TBR產品3%-4%，並提示不排除後續再次調價。

據輪胎行業網站統計，此輪在全球已有超過70家輪胎企業發布漲價通知，涵蓋乘用車胎與卡客車胎等全品類。途虎養車輪胎業務相關負責人表示，目前終端價格尚未調整，公司已提前備貨，可消化部分成本壓力。相較之下，商用車影響明顯。

經濟型卡車輪胎單條價格約人民幣1,500元至2,500元，漲價後單條增加人民幣45元至125元，若以十個行駛輪計算，整體更換成本將增人民幣450元至1,250元，對物流企業營運成本形成壓力。

價格傳導節奏終端價格調整存在滯後性。經銷商指出，目前呈「批發端已漲、零售端滯後」情況，終端多以減少優惠方式消化成本，短期不會大幅調整。但若原材料價格持續上行，不排除後續進一步調整。

在成本方面，途虎養車指出，原材料價格暴漲是此輪漲價的核心推手，主要是上游天然橡膠、合成橡膠與炭黑等原材料大漲，疊加能源、物流成本上升，導致成本端全面剛性上漲。每日經濟新聞引述卓創資訊亦指，輪胎生產成本中原材料占比超過70%，其中天然橡膠、合成橡膠與炭黑合計占比逾60%，近期相關原料價格同步走高，推升整體製造成本。

而運輸也是導致輪胎價格上漲之因，地緣衝突同樣重創全球航運體系，運輸里程、時效、綜合成本同步增加。該名經銷商提到，東南亞天然橡膠出口運輸週期拉長、到岸成本上漲，也正進一步加劇輪胎企業成本壓力，缺貨風險也正在同步凸顯。