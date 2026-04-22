快訊

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

川普又TACO延長停火 CNN：伊朗已不信川普軍事威脅

涉貪一審判刑16年...陳歐珀自請退黨 民進黨廉政會今祭出除名處分

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek啟動首輪融資？美媒曝2科技巨頭正展開洽談 估值或達200億美元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
曾讓無數投資人吃閉門羹的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek），近期傳出將首次啟動外部融資的風聲。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談。圖／路透
曾讓無數投資人吃閉門羹的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek），近期傳出將首次啟動外部融資的風聲。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談。圖／路透

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）近期傳出啟動首輪外部融資，並引發大陸科技巨頭參與投資討論。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談

據港媒《信報》，The Information指出，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談，市場興趣推動其目標估值由原先至少100億美元，上調至逾200億美元，融資規模亦可能同步擴大。報導指出，DeepSeek此次融資為成立以來首度對外引資，過去長期維持不引入外部資本的模式，主要由幻方量化背景支撐。

彭博指出，DeepSeek背後為對沖基金幻方量化，其聯合創辦人梁文鋒於2023年創立該公司，並於2025年1月推出具突破性的模型，之後持續以較快節奏發布新產品。DeepSeek通過推出低成本開源模型，與OpenAI和Anthropic PBC等美國企業形成差異化競爭。

另，消息人士表示，受市場關注帶動，DeepSeek將部分大陸AI新創作為估值參考，其中包括月之暗面（Moonshot AI）等公司近期融資估值水準。同時，DeepSeek同賽道企業智譜及稀宇科技（MiniMax）今年初在香港上市時估值均未達100億美元，但目前市值已出現明顯上升，其中智譜市值突破500億美元，MiniMax亦超過300億美元。

不過，外界對DeepSeek估值仍存在分歧。消息指出，由於DeepSeek長期以來更接近一家致力於開源技術的AI實驗室，而非以盈利為導向的商業公司，其合理估值在大陸科技和風投圈內部引發廣泛討論。與MiniMax和智譜不同，DeepSeek迄今尚未產生可觀收入，其模型全部開源，面向消費者的聊天機械人亦免費使用。談判目前仍在進行中，最終估值與融資規模均存在變數。

第一財經引述投資人表示，DeepSeek即便開放融資，也「不是大多數人的遊戲」，條款預料亦相對嚴苛。該投資人並認為，此次轉向可能與員工期權定價與兌現有關。報導亦指出，由於長期未引入外部資本，內部期權缺乏市場定價，在AI人才競爭加劇下，已有多位核心研究人員出走，包括羅福莉加盟小米、郭達雅轉至字節跳動Seed團隊等。澎湃新聞報導指出，獵頭正以2至3倍薪酬及期權進行挖角。

此前，The Information於17日曾引述多名消息人士稱，長期以來拒絕外部資本的DeepSeek，正在尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元，估值最少100億美元。中國證券報其後引述某大型國資股權機構人士稱，DeepSeek正啟動首次外部融資的消息「很有可能屬實」。

美國 OpenAI 騰訊 阿里巴巴 DeepSeek

延伸閱讀

馬斯克大砸600億美元買下 Cursor是什麼公司？連黃仁勳也讚揚

被動打敗主動！00935今年狂賺逾50％狠甩主動型ETF…股添樂教這招去化資金

CSP新一輪AI基礎建設軍備競賽開始 明星基金經理人點名熱門族群

聚焦多元資產收益策略 股債亮點左右逢源

相關新聞

「大不了關掉美國工廠」曾狂批川普關稅戰 陸玻璃大王：絕不做賠本買賣

針對美國總統川普在第2任期再度發動加徵關稅戰，有「中國玻璃大王」之稱的福耀玻璃創辦人曹德旺昨天說，如果面臨嚴重虧損，福耀...

漲聲響起…原料、運輸成本高 大陸輪胎產品掀漲價潮

國際輪胎巨頭近期宣布漲價，而大陸廠商跟進，包括中策橡膠、賽輪輪胎、萬力輪胎等大陸國內頭部企業也集體跟進。據輪胎行業網站統計，本輪已有超70家國內外輪胎企業發布漲價通知，覆蓋乘用車胎、卡客車胎等全品類。

中東局勢缺料…2026國際橡塑展火熱開展 台業者爆單、缺單兩樣情

在中東局勢陰影下，全球塑橡膠業會展盛事「CHINAPLAS 2026國際橡塑展」21日至24日在上海國家會展中心（虹橋）舉行，台灣廠商多有參展，而中東戰火帶來的影響，在各產業鏈區段呈現不同樣貌。有的廠商訂單激增，有的廠商因為客戶投資趨謹慎而處境艱辛。

中東戰事推動需求...陸造船廠 新接多筆油輪訂單

美以對伊朗開戰後，原油運輸受阻情況加劇，全球對大型油輪需求上升。觀察者網22日引述港媒《南華早報》報導，大陸船廠因產能、成本與交船期等優勢，近期接獲多筆超大型油輪（VLCC）新訂單。

DeepSeek啟動首輪融資？美媒曝2科技巨頭正展開洽談 估值或達200億美元

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）近期傳出啟動首輪外部融資，並引發大陸科技巨頭參與投資討論。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談。

越南供應鏈競爭升溫 台陸廠商競逐、搶單壓力浮現

在中美貿易摩擦與供應鏈重組持續推動下，越南成為台商電子產業布局的重要據點之一。不過，隨著外資加速進駐，當地供應鏈的合作與競爭關係也同步升溫。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈22日指出，台商在越南的競合格局已逐步分化，其中與陸資企業的競爭最為直接，尤其在國際大廠供應鏈中，未來或出現訂單替代與競爭加劇的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。