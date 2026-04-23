浙江服務機器人產量 一季度同比增長2.9倍

為大力發展服務業進而提振低迷的消費，大陸國務院日前印發「關於推進服務業擴能提質的意見」，內容提到要在2030年讓服務業總規模達到人民幣100兆元（約新台幣460兆元），且包括深入實施「AI+」行動，以及支持符合條件的大型服務業企業上市融資、併購重組。

2026-04-23 01:46