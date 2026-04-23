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浙江服務機器人產量 一季度同比增長2.9倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸浙江省統計局、國家統計局浙江調查總隊四月二十一日公布數據顯示，浙江人工智能產業提速躍升，今年一至二月人工智能核心產業企業營業收入同比（下同）增長百分之二十七點二，增速比去年全年加快七點二個百分點；一季度服務機器人、工業機器人產品產量分別增長二點九倍、百分之四十四。

中新社報導，今年一季度，浙江全省地區生產總值二兆三六八四億元（人民幣，下同），按不變價格計算，增長百分之六。 　　

從成績單看，一季度浙江新質生產力加快發展。全省規模以上工業新產品產值增長百分之十；新產品產值率為百分之四十一點九，提高一點一個百分點。數位經濟核心產業製造業、高技術製造業、裝備製造業等新興產業增加值分別增長百分之十五點四、百分之十五點四和百分之十二點七。 　　

在消費端，一季度浙江社會消費品零售總額九六六五億元，增長百分之四。「以舊換新」政策持續顯效，浙江限額以上單位照相器材、可穿戴智能設備、智能手機、電腦及其配套產品等商品零售額分別增長二點九倍、二點三倍、百分之五十七點六和百分之四十七點九。

同時，浙江進出口保持較強韌性。一季度，貨物進出口一點三八兆元，增長百分之七點一。

機器人 製造業

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