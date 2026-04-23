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大陸投資者 持續偏好本地市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球性投資管理公司富達國際二十一日發布的「二○二六全球投資者研究」報告顯示，中國大陸投資者持續偏好本地市場，在投資組合中配置於本地市場的比率高達百分之七十七，高於全球投資者百分之五十六的平均水平及歐洲投資者百分之五十二的平均水平。

中新社報導，近期地緣政治緊張局勢令市場波動加劇，對能源價格、通膨及全球經濟增長前景帶來不確定性。在此背景下，富達國際進行了本次調查，調查於今年二月十二日至三月十一日期間進行，訪問了歐洲、亞洲等地區的一萬三千名投資者。 　

調查顯示，約百分之二十的中國大陸受訪投資者表示，市場波動並未影響其投資行為，在不明朗的市場環境下仍堅持既定的投資策略。整體來看，在波動市況下堅持長期投資的中國大陸投資者比例高於亞太區平均水平。

展望未來，科技及人工智能（ＡＩ）於所有亞太區市場中均被投資者視為最具吸引力的行業，超過六成的受訪者預期未來十二個月科技及ＡＩ可帶來理想回報。百分之五十一亞太區投資者預計增加ＡＩ投資，中國大陸投資者的投資意願尤為強勁，預計增加ＡＩ相關投資的受訪者比例高達百分之六十二。 　　

富達基金管理（中國）有限公司總經理孫晨表示，樂見不少亞太區投資者能保持長線視角。ＡＩ有望為投資者帶來令人期待的長線機遇，顯然不少投資者已經意識到其推動未來增長的潛力。

大陸 中國大陸 歐洲

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