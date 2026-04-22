越南供應鏈競爭升溫 台陸廠商競逐、搶單壓力浮現

在中美貿易摩擦與供應鏈重組持續推動下，越南成為台商電子產業布局的重要據點之一。不過，隨著外資加速進駐，當地供應鏈的合作與競爭關係也同步升溫。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈22日指出，台商在越南的競合格局已逐步分化，其中與陸資企業的競爭最為直接，尤其在國際大廠供應鏈中，未來或出現訂單替代與競爭加劇的情況。

徐遵慈22日出席「展望越南2026：產業先機與投資說明會」於會後受訪指，台商赴越南投資的模式，主要仍屬市場與客戶驅動，多半是因客戶要求供應鏈跟進設廠，其中以美系客戶（如蘋果公司）最為明顯，形成與既有供應鏈的合作關係。

她表示，過去日商、美商作為下游客戶，確實帶動台商在越南落地生產，但競爭面向近年逐步浮現。其中，最明顯的競爭來源來自陸資企業，尤其同樣進入蘋果等國際品牌供應鏈的陸廠，如大陸「果鏈」巨頭之一的立訊等企業，若未來在生產效率與交付能力上具優勢，或有取代原本台廠訂單的可能性，使供應鏈競爭更為直接。

相較之下，日商與韓商的競爭則主要體現在資源配置與生產要素層面，而非直接訂單替代關係。徐遵慈指出，早期台商赴越南設廠，部分甚至是日商在當地投資後，因供應鏈不足而回頭向台灣採購，再因關稅因素促使台商直接赴越生產，形成跨國供應鏈調整。

她進一步指出，目前台商與陸資企業的競爭已不僅限於供應鏈端，也延伸至本地市場與生產要素，包括人力與技術人才爭奪，尤其具華語能力與電子產業經驗的人力，成為多方競逐的核心資源。

另一方面，越南台商電子產業聯誼會前會長廖雲煥則從實務經驗指，越南電子產業過去十年已出現結構性轉變。他表示，早期電子業規模有限，但目前已形成以北越為核心的產業聚落，涵蓋北寧、海防、河南等地，並匯聚台資、中資、日韓企業。

他指出，「現在幾乎台灣ICT系統組裝產業都已進入越南」，台灣電子五哥（廣達、緯創、英業達、仁寶、和碩等）等台廠多已完成布局，使越南成為台灣在大陸以外最密集的電子製造群聚地之一，也帶動後端供應鏈持續跟進與擴張。

廖雲煥表示，越南的一項關鍵優勢在於地理位置接近台灣與大陸供應鏈，有助於材料調度與技術支援，同時也降低跨境管理成本。此外，台資銀行體系在越南布局相對完整，使資金調度與海外營運相對便利。但他也提到，隨著投資集中與產業快速擴張，部分區域已出現缺工與人力競爭加劇的情況，勞動力供需壓力逐步上升。