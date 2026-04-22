中東局勢缺料…2026國際橡塑展火熱開展 台業者爆單、缺單兩樣情

在中東局勢陰影下，全球塑橡膠業會展盛事「CHINAPLAS 2026國際橡塑展」21日至24日在上海國家會展中心（虹橋）舉行，台灣廠商多有參展，而中東戰火帶來的影響，在各產業鏈區段呈現不同樣貌。有的廠商訂單激增，有的廠商因為客戶投資趨謹慎而處境艱辛。

據悉，本屆展會圍繞「變革·協作·共塑可持續」主題，吸引全球超5,000家企業參展。同時迎來430餘個海內外專業買家團到場採購，其中海外買家團超過70個。除台灣知名品牌台塑、李長榮化工等有品牌展區外，台灣塑膠公會、機械公會等也組團參展，會場並設台灣展區。

最近中東局勢影響，導致塑膠價格上升，塑膠設備廠商世洲實業邱經理受訪指出，客戶比較有動力買設備生產，他們最近真是有很多訂單，目前訂單已經排到12月。估計11月還會有客戶再下單，如果沒有意外，嚴格來說訂單會到明年三月。

但邱經理稱很難預測後市，他擔心榮景曇花一現，供需平衡之後，價格可能又回到去年。他說他們客戶遍布全球，以前伊朗也有重要客戶，但因為受到戰爭影響無法買設備，且中東地區客戶因為交通問題無法來到展會。談到未來，「也不是我們說了算，可能還是要看全球原油價格」他說。

不過，另一家中小型塑膠機械廠員工表示中東局勢給他們帶來許多負面影響，他們客戶來自全球，如果沒有原料或是原料漲價，就沒有額外資金買設備，甚至他們已經要準備出貨也因中東影響被迫暫停，尾款也收不回來，都是連帶效應。現在局勢仍不穩定，對他們來說狀況不是很好。

該名員工續稱，台灣機械處價格是處於比較中價位，客戶買更低價格會跟大陸買，如果想要再買好一點會跟歐美買，所以台灣局勢比較尷尬，這也是他們經營的挑戰，參展還是希望能夠多多接觸客戶，增加更多機會。

生產射出吹氣成型機的塑懋機械副理余垂恒表示，近年他們產業碰到幾大挑戰：一是中東局勢導致原物料鐵、鋁漲價，導致成本增加；二是大陸同業間也有價格戰，許多大陸廠商通過壓低價格來搶單；三是匯率問題，特別日圓貶值，讓大陸廠商改以買日本設備，台廠因匯率喪失競爭優勢；四是關稅問題，他們一部分客戶在大陸，如果兩岸在機械關稅能夠取消，對機械業者來說會是一個優勢，他認為台灣產品跟日本不相上下，加上文化語言相通，其實會比日本廠商更有機會爭取大陸市場。

而整個展場，人群最多的便是在原物料場館，擠滿來自全球各地的採購商問詢。台灣某上游原料大廠員工表示，其實現在就是缺油也缺料，所以原料方面會比較熱門。他說，其實石化業這兩年低景氣狀態下，減產已經是常態，遇到中東戰爭這種突發狀況，他認為，「短多，但長也不一定好」。態度仍比較謹慎。

而塑化業中間材料的業者王文本表示，其實中東局勢對他們所處生產環節而言影響不大，因他們80%以上都是外銷，所以庫存會高，所以遇到緊急狀況時，有餘裕可以調貨給客戶，所以3月他們營業額會是平常三至四倍，幾乎做完半年的生意。他認為危機狀況反而是機會，這考驗主事者經營策略。不過，他認為目前行業最大問題在於匯率，因為匯率讓他們勞力拼搏的真金白銀損失。

台塑集團參展「CHINAPLAS 2026國際橡塑展」，在缺料、缺油狀態下，其所在的原料館人潮最熱。記者黃雅慧／攝影

台灣廠商參展「CHINAPLAS 2026國際橡塑展」，規模不同、產業不同階段的廠商面對中東局勢有不同的結果。記者黃雅慧／攝影