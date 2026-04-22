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「大不了關掉美國工廠」曾狂批川普關稅戰 陸玻璃大王：絕不做賠本買賣

中央社／ 台北22日電
「中國玻璃大王」之稱的福耀玻璃創辦人曹德旺。圖／美聯社
「中國玻璃大王」之稱的福耀玻璃創辦人曹德旺。圖／美聯社

針對美國總統川普在第2任期再度發動加徵關稅戰，有「中國玻璃大王」之稱的福耀玻璃創辦人曹德旺昨天說，如果面臨嚴重虧損，福耀絕不會做賠本買賣；「如果遇到不講道理的情況，大不了我就把（美國）工廠關掉」。

綜合每日經濟新聞、紅星新聞報導，福耀玻璃21日在召開2025年度股東會，曹德旺在答覆股東提問時，作以上表示。

福耀玻璃是全球汽車玻璃龍頭，2013年率先進軍美國，在俄亥俄州設立工廠。在供應美國汽車業的產品中，70%由福耀美國廠生產，30%由中國廠出口。川普在總統任內兩度發動關稅戰，曹德旺此前數度公開批評。

在昨天的股東會上，投資者提問如何評估國際地緣風險與關稅戰。在談及美國加徵關稅，曹德旺直言：「我是個體戶，你不讓我賺錢，我就不賣。你要徵多少稅是你的事」。

曹德旺還說，如果面臨嚴重虧損，福耀絕不會做賠本買賣。「如果遇到不講道理的情況，大不了我就把（美國）工廠關掉」。

福耀玻璃財務總監陳向明在股東會表示，雖然全球汽車產量還沒完全恢復到2017年（9700多萬輛）的歷史高點，2025年產量為9200多萬輛，但福耀的市占率在不斷提升，頭部（龍頭）企業的虹吸效應正在進一步體現。

對於未來的市場需求，曹德旺預計，全球汽車總量一年大概還是會維持在9000萬輛左右，不會一下子突破。目前，福耀的全球市占率已經達到35%以上；「現在已經不是單靠拼量的時候了，產能再多，市場也消化不了，我們幹活那麼辛苦，能實實在在賺到錢就好」。

2025年10月，曹德旺辭去公司董事長職務，由其子曹暉正式接班。

針對福耀是否會面臨反壟斷風險的提問，曹暉說，市場占有量大並不代表壟斷。

儘管2025年全球汽車產量連續第2年減少，但福耀玻璃營收與獲利不減反增。福耀2025年年報顯示，全年實現營收人民幣457.87億元（約新台幣2115億元，下同），年增16.65%；實現利潤總額111.6億元，年增24.15%。

年報顯示，福耀玻璃美國有限公司實現營收79.17億元，較2024年增長25.43%；淨利潤8.84億元，大增40.91%。美國子公司營收占福耀國外營收208.57億元的約38%。

曹暉在2025年年報致辭中表示，2025年全球經濟低增長常態化，多重不確定性疊加地緣政治衝突、貿易政策波動，給全球供應鏈及汽車行業帶來需求減弱、成本上升等挑戰。面對複雜環境，福耀迎難而上，勇闖技術難關，打贏一場場硬仗。

川普 關稅 美國

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