布局高階PCB核心產能搶抓AI機會 鵬鼎控股淮安新園區開建

為了布局高階PCB核心產能，搶抓AI產業機會，臻鼎-KY（4958）旗下在A股上市公司鵬鼎控股，22日在江蘇淮安舉辦淮安科技城HD園區動工儀式，規劃新建HDI/MSAP與HLC專業化生產廠房。

專案建成後，淮安科技城四大園區合計廠房總量將增至23座，總占地面積達1893畝，全面強化集團高階PCB核心製造產能與前沿技術研發儲備實力。

證券時報報導，鵬鼎控股董事長沈慶芳表示，全域布局升級後的淮安科技城，將建成全球規模領先，工藝技術頂尖的一體化PCB智慧製造生產基地。

他提到，基地全面布局全品類高階PCB核心產品矩陣，涵蓋柔性電路板、高階HDI板、類載板，AI伺服器高階多層核心板材等主流剛需品類，依託集團一體化營運體系，一站式滿足全球全品類客戶綜合採購合作需求。

鵬鼎控股已連續9年位居全球印刷電路板(PCB)行業營收榜首。近年來，鵬鼎控股穩步落地全域系統性營運戰略升級，業務重心從傳統消費電子領域深耕佈局，全面向人工智慧全產業鏈配套賽道戰略升級。

最新機構調研記錄顯示，鵬鼎控股在汽車電子及AI伺服器領域取得顯著進展。2024年汽車和伺服器用板營收人民幣10億元，年增90%，2025年該業務營收人民幣21億元，年增106%。

客戶拓展方面，鵬鼎控股已與伺服器終端客戶展開深度合作，高階HDI產品成功打入AI伺服器市場，並透過雲服務廠商認證；汽車電子領域則與多家Tier1廠商建立合作。

產能布局方面，淮安園區，泰國園區作為核心AI相關產能佈局基地。技術方面，鵬鼎控股已開發支持GPU模組的高階HDI，內埋元件等創新技術，並參與客戶未來2到3代產品聯合開發，預計公司2026年AI伺服器類產品將繼續保持強勁增長，同時鵬鼎控股正加速1.6T/3.2T光模組及車載HDI等前沿領域產能佈局。